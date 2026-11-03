FDI vào Việt Nam 10 tháng đạt kỷ lục 17 năm
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2026 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009.
Trong tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng qua, vốn đăng ký cấp mới đạt 30,73 tỷ USD với 3.478 dự án, gấp 2,2 lần cùng kỳ; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 16,13 tỷ USD, tăng 33,2%. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần đạt 7,99 tỷ USD, tăng 49,6%.
Singapore dẫn đầu các nhà đầu tư cấp mới với 9,52 tỷ USD, chiếm 31%; tiếp đến là Hàn Quốc với 5,81 tỷ USD.
Vốn FDI thực hiện ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%, cao nhất trong 5 năm qua. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu, chiếm 82,9% tổng vốn giải ngân.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/fdi-vao-viet-nam-10-thang-dat-ky-luc-17-nam.html