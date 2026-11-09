FDI vào TP HCM tăng gấp 4,2 lần, thu ngân sách 10 tháng vượt 767.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê TP HCM, hoạt động kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với động lực đến từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hoạt động đầu tư.

Một trong những điểm sáng là dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày cuối tháng 10/2026, TP HCM thu hút khoảng 19,1 tỷ USD vốn FDI, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Thành phố cấp mới 1.726 dự án với tổng vốn đăng ký 9.799 triệu USD. Có 314 lượt dự án được cấp phép điều chỉnh vốn, ghi nhận vốn tăng thêm 5.692 triệu USD; hoạt động góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước đạt 3.638 triệu USD với 1.611 trường hợp.

Ở lĩnh vực sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng ước tăng 11% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, IIP tăng 13,8% so với cùng kỳ và tăng 5,6% so với tháng trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi tăng 11,4% trong 10 tháng. Trong nhóm 4 ngành công nghiệp trọng điểm, ngành cơ khí tăng 14,7%, chế biến lương thực, thực phẩm tăng 11,2%, hóa dược tăng 10,9%. Ngược lại, ngành sản xuất sản phẩm điện tử tăng thấp hơn, ở mức 2,2%.

Xét theo một số ngành công nghiệp cấp II, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 32,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 29,9%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 25,2%.

Không chỉ sản lượng sản xuất, sức tiêu thụ hàng công nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với cùng kỳ, với 16/23 ngành cấp II ghi nhận mức tăng.

Tuy nhiên, bức tranh doanh nghiệp vẫn có những điểm cần lưu ý. Từ đầu năm đến ngày 20/10, TP HCM cấp phép thành lập 44.715 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 365.185 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 6%, trong khi vốn đăng ký giảm tới 58,1%.

Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của kinh tế TP HCM.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng ước đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10 đạt khoảng 191.091 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ và tăng 5,6% so với tháng trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 778.438 tỷ đồng, tăng 17,3%. Cụ thể, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 28,1%, nhóm đồ dùng, dụng cụ và trang thiết bị gia đình tăng 16,9%. Ở nhóm dịch vụ, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 206.487 tỷ đồng, tăng 15,8%; dịch vụ du lịch lữ hành đạt 35.109 tỷ đồng, tăng 17,7%.

Hoạt động vận tải và logistics ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung. Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong 10 tháng đạt 545.088 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Riêng doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát đạt 389.911 tỷ đồng, tăng 31,8%. Trong đó, hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 368.298 tỷ đồng, tăng 31,6%. Diễn biến này cho thấy hoạt động lưu thông hàng hóa, vận tải và dịch vụ logistics đang đóng góp ngày càng đáng kể vào bức tranh thương mại, dịch vụ của Thành phố.

Về ngân sách, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP HCM trong 10 tháng ước đạt 767.238 tỷ đồng, bằng 94,3% dự toán cả năm và tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2026. (Nguồn: Thống kê TP HCM)

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa đạt 558.416 tỷ đồng, chiếm 72,8% tổng thu và tăng 18,4%. Đáng chú ý, thu từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 170.840 tỷ đồng, tăng 37,9%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 132.093 tỷ đồng, tăng 18,7%.

Các khoản thu về nhà, đất đạt 78.917 tỷ đồng, tăng 20%. Trong khi đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 69.658 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ.

Ở chiều đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý trong 10 tháng ước đạt 126.613 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ và bằng 85,8% kế hoạch vốn năm 2026.

Tuy nhiên, số vốn thực tế giải ngân đến ngày 25/10 đạt 114.412 tỷ đồng, tương đương 77,5% kế hoạch vốn được giao và kế hoạch vốn Thành phố triển khai.

Trong lĩnh vực tiền tệ, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 10 ước đạt 5.936 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 5.854 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%.

Một yếu tố cần theo dõi trong những tháng cuối năm là áp lực giá cả. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,62% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,78%, trong đó nhóm giao thông tăng 8,73%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,86%.

Nhìn chung, các chỉ số về sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, dịch vụ, thu ngân sách và thu hút FDI cho thấy kinh tế TP HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm. Dù vậy, sự sụt giảm về số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký, cùng áp lực giá cả, vẫn là những yếu tố cần lưu ý khi Thành phố bước vào giai đoạn nước rút cuối năm 2026.