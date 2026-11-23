Kỳ 1 đề cập yêu cầu đổi mới cách quản lý, đánh giá hiệu quả thu hút FDI, thay vì chỉ dựa vào vốn đăng ký. Kỳ 2 tập trung vào năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị FDI.

Vấn đề không chỉ là giúp doanh nghiệp Việt Nam bán được hàng cho khu vực FDI, mà quan trọng hơn là nâng vị thế từ gia công, thầu phụ lên nhà cung cấp chiến lược, đối tác công nghệ và cùng phát triển sản phẩm. Vì vậy, hiệu quả thu hút FDI cần được đánh giá không chỉ qua vốn đầu tư, kim ngạch xuất khẩu mà còn ở khả năng phát triển doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Có thể phân chia quá trình tham gia chuỗi giá trị FDI thành 4 cấp độ. Cấp độ 1 là nhà cung cấp trực tiếp, khi doanh nghiệp Việt Nam cung cấp linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị hoặc dịch vụ cho tập đoàn FDI. Cấp độ 2 là đối tác sản xuất và công nghiệp, khi hai bên cùng sản xuất, gia công công nghệ cao, phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình và chia sẻ một số năng lực sản xuất. Cấp độ 3 là đối tác công nghệ và đổi mới sáng tạo, khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia nghiên cứu, thiết kế, tự động hóa, chuyển đổi số, phát triển vật liệu và công nghệ mới. Cấp độ 4 là đối tác chiến lược trong chuỗi giá trị, khi doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và thị trường riêng, có thể cùng tập đoàn FDI phát triển sản phẩm, đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.

Mục tiêu dài hạn phải là đưa ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam từ cấp độ 1 lên cấp độ 3 và 4, chứ không chỉ tăng số lượng nhà cung cấp. Đây là khác biệt căn bản giữa một chính sách đo bằng số lượng và một chính sách đo bằng chất lượng.

Cần hiểu đúng thế nào là doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tác của FDI, bởi khái niệm này đang được dùng khá rộng và dễ gây nhầm lẫn.

Tuy nhiên, quá trình này đang đối mặt với nhiều rào cản. Theo đánh giá của OECD năm 2026 được dẫn trong tài liệu, những hạn chế chủ yếu liên quan đến năng lực cung ứng, chất lượng sản phẩm, chứng nhận quốc tế, nghiên cứu và phát triển, cùng sự thiếu kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa. Đáng chú ý, một số tập đoàn FDI chưa có đủ thông tin về các nhà cung cấp Việt Nam có năng lực phù hợp.

Những điểm nghẽn có thể quy về 6 nhóm chính: quy mô sản xuất nhỏ, khó đáp ứng đơn hàng lớn và dài hạn; công nghệ, thiết bị và tự động hóa còn hạn chế; chất lượng sản phẩm chưa ổn định; năng lực quản trị và kiểm soát sản xuất chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; thiếu vốn đầu tư nâng cấp công nghệ, mở rộng công suất; và thiếu thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình lựa chọn nhà cung cấp của các tập đoàn FDI.

Như vậy, khoảng cách giữa doanh nghiệp Việt Nam và khu vực FDI không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở khả năng tiếp cận thông tin và cơ hội hợp tác. Trong khi việc nâng cấp công nghệ, quản trị cần thời gian và nguồn lực lớn, cải thiện cơ chế chia sẻ thông tin, kết nối cung cầu có thể tạo chuyển biến sớm hơn.

Thu hút FDI chỉ thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng khi doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tham gia và nâng dần vị thế trong chuỗi giá trị. Điều đó đòi hỏi chính sách phát triển nhà cung cấp nội địa có mục tiêu, lộ trình và cơ chế phối hợp cụ thể, thay vì kỳ vọng các mối liên kết sẽ tự hình thành khi dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng.

7 việc doanh nghiệp phải tự làm

Ở cấp doanh nghiệp, thực tế cho thấy cần triển khai đồng thời 7 nhóm giải pháp.

Thứ nhất là xây dựng chiến lược lựa chọn tập đoàn FDI để trở thành đối tác. Doanh nghiệp Việt Nam không nên tiếp cận FDI một cách chung chung, mà cần xác định rõ tập đoàn nào đang hoạt động tại Việt Nam, họ đang sản xuất sản phẩm gì, những linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và dịch vụ nào đang phải nhập khẩu, họ đang có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam ở những lĩnh vực nào, và doanh nghiệp mình có khả năng đáp ứng phần nào trong chuỗi cung ứng đó.

Thứ hai là đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất, điều kiện mang tính quyết định. Doanh nghiệp cần đầu tư máy móc và thiết bị hiện đại, tự động hóa các công đoạn sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu trong quản trị sản xuất, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng theo thời gian thực, phát triển năng lực thiết kế, chế tạo và cải tiến sản phẩm. Không thể trở thành đối tác lâu dài của một tập đoàn công nghệ cao nếu chỉ dựa vào lợi thế lao động giá rẻ.

Thứ ba là đạt các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế. Doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với ngành và với khách hàng của mình.

Cần lưu ý không phải mọi doanh nghiệp đều cần tất cả các chứng nhận nêu trên. Quan trọng là đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải cho những chứng nhận không phục vụ trực tiếp cho hợp đồng đang hướng tới.

Thứ tư là phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật và quản trị. Một doanh nghiệp muốn trở thành đối tác FDI phải có kỹ sư công nghệ và kỹ sư thiết kế, chuyên gia quản lý chất lượng, nhân lực vận hành tự động hóa, chuyên gia chuỗi cung ứng và logistics, cùng nhân sự có khả năng làm việc bằng ngoại ngữ và hiểu văn hóa kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, phải đào tạo được đội ngũ quản lý trung cấp và quản lý cấp cao có tư duy quản trị theo chuẩn quốc tế.

Thứ năm là tăng cường năng lực tài chính và quy mô doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp phải đủ sức đầu tư trước khi nhận đơn hàng lớn. Để làm được, cần phát triển tín dụng đầu tư máy móc và công nghệ, tăng khả năng tiếp cận vốn trung và dài hạn, phát triển tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance), hợp tác, liên kết và sáp nhập để tăng quy mô, thu hút vốn đầu tư chiến lược khi phù hợp.

Thứ sáu là xây dựng năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, con đường để doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi vị trí gia công đơn thuần. Cần từng bước làm chủ thiết kế và phát triển sản phẩm, công nghệ chế tạo và vật liệu mới, phần mềm và giải pháp số, công nghệ tiết kiệm năng lượng, sở hữu trí tuệ và bí quyết công nghệ.

Thứ bảy là xây dựng uy tín và quan hệ hợp tác dài hạn. Các tập đoàn FDI không chỉ tìm nhà cung cấp có giá rẻ, họ cần đối tác có khả năng thực hiện cam kết lâu dài. Doanh nghiệp Việt Nam phải chứng minh được năm yếu tố là chất lượng, giá thành, tiến độ, độ tin cậy và khả năng đổi mới. Đó là nền tảng để chuyển từ quan hệ mua bán ngắn hạn sang quan hệ đối tác chiến lược.

6 việc Nhà nước phải đứng ra làm

Để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng FDI, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực tự nâng cấp của từng doanh nghiệp. Cần có chương trình quốc gia với cơ chế hỗ trợ, kết nối và đánh giá kết quả cụ thể, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kết nối cung cầu FDI. Cần một hệ thống dữ liệu thống nhất, cập nhật về các tập đoàn FDI đang hoạt động tại Việt Nam, nhu cầu mua hàng và danh mục linh kiện, nguyên liệu, dịch vụ đang phải nhập khẩu, danh sách doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện để trở thành nhà cung cấp, cùng những lĩnh vực có khả năng thay thế nhập khẩu bằng sản phẩm trong nước. Mục tiêu là để doanh nghiệp Việt Nam biết rõ mình cần đầu tư vào đâu, còn tập đoàn FDI biết rõ trong nước đã có gì.

Hai là thành lập mạng lưới Trung tâm phát triển nhà cung cấp Việt Nam. Các trung tâm này đánh giá năng lực doanh nghiệp Việt Nam, tư vấn nâng cấp công nghệ và quản trị, hỗ trợ đạt chứng nhận quốc tế, đào tạo nhân lực kỹ thuật và kết nối trực tiếp với bộ phận mua hàng của các tập đoàn FDI. Đặc biệt, phải có sự tham gia của chính các tập đoàn FDI trong việc xác định yêu cầu kỹ thuật và đánh giá nhà cung cấp. Đây cũng là hướng phù hợp với khuyến nghị của OECD trong Báo cáo FDI Qualities Review of Viet Nam 2026.

Ba là xây dựng quỹ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Cần nghiên cứu một cơ chế tài chính chuyên biệt nhằm hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đạt chứng nhận quốc tế, mở rộng quy mô sản xuất và thực hiện các hợp đồng cung ứng dài hạn. Nguồn lực có thể kết hợp ngân sách nhà nước, ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư và nguồn vốn của các tổ chức tài chính quốc tế.

Bốn là xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp Việt Nam và FDI trong khu công nghiệp. Nội dung này gắn với yêu cầu các khu công nghiệp chuyển từ mô hình chủ yếu cung cấp đất, nhà xưởng và hạ tầng sang mô hình phát triển hệ sinh thái công nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI đầu chuỗi, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp linh kiện và phụ trợ, doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ công nghiệp, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và đào tạo, ngân hàng và tổ chức tài chính, các đơn vị logistics và chuỗi cung ứng. Khi các thành phần này cùng hoạt động trong một hệ sinh thái, chi phí kết nối giảm xuống, cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ sẽ tăng lên.

Năm là yêu cầu các tập đoàn FDI tăng cường phát triển nhà cung cấp trong nước. Không nên chỉ khuyến khích FDI tăng vốn đầu tư mà cần khuyến khích họ tham gia phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam. Có thể đưa vào hệ thống đánh giá chất lượng dự án FDI các tiêu chí về mức độ phát triển nhà cung cấp Việt Nam, tỷ lệ mua hàng từ doanh nghiệp trong nước với yêu cầu phân biệt rõ doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp Việt Nam đạt chuẩn nhà cung cấp, hoạt động đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nội địa, hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Điểm cần lưu ý là các tiêu chí này phải được thiết kế phù hợp với từng ngành, quy mô dự án và cam kết thực tế, tránh áp đặt tỷ lệ nội địa hóa cứng nhắc, không phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Sáu là phát triển các chương trình hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp Việt Nam và tập đoàn FDI. Nhà nước, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức nghiên cứu cần tổ chức những chương trình kết nối có mục tiêu cụ thể, chẳng hạn chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn điện tử, chương trình phát triển nhà cung cấp ngành ô tô, chương trình doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn, chương trình hợp tác công nghiệp cơ khí chính xác, chương trình phát triển doanh nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Quan trọng là không dừng ở việc tổ chức hội nghị kết nối, mà phải theo dõi từ khâu đánh giá năng lực, thử nghiệm sản phẩm, ký hợp đồng đến nâng cấp doanh nghiệp.

Từ thu hút FDI đến kiến tạo năng lực doanh nghiệp Việt

Từ thực tế hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, có thể nghiên cứu xây dựng một Chương trình quốc gia phát triển doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tác của các tập đoàn FDI và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu giai đoạn 2027 – 2035, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là nâng cao năng lực công nghệ, quản trị, tài chính, nhân lực và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, hình thành đội ngũ doanh nghiệp có khả năng trở thành nhà cung cấp chiến lược, đối tác sản xuất và đối tác công nghệ của các tập đoàn đa quốc gia. Chương trình gồm năm hợp phần, là đánh giá và phân loại năng lực doanh nghiệp Việt Nam; phát triển nhà cung cấp và kết nối với tập đoàn FDI; nâng cấp công nghệ, nhân lực và quản trị; phát triển tài chính và quy mô doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI, khu công nghiệp, viện nghiên cứu và ngân hàng.

Về chỉ tiêu đánh giá, không nên chỉ đặt mục tiêu số lượng doanh nghiệp tham gia. Cần có hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả phản ánh kết quả thực chất, theo dõi được mức độ hoàn thành mục tiêu ở cả cấp doanh nghiệp lẫn cấp chương trình.

Các chỉ tiêu định lượng cụ thể nên được xác định sau khi khảo sát đường cơ sở năm 2027 và phân theo từng ngành công nghiệp. Đây là điểm cần kiên trì, bởi một con số mục tiêu đặt ra khi chưa có đường cơ sở thì không đo được tiến bộ.

Nhìn xa hơn, đến năm 2045, về mặt tư duy phát triển, Việt Nam cần chuyển đổi quan hệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung cấp, sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và dịch vụ theo yêu cầu của FDI. Giai đoạn 2, doanh nghiệp Việt Nam là đối tác, cùng sản xuất, phát triển công nghệ, nghiên cứu sản phẩm và mở rộng thị trường. Giai đoạn 3, doanh nghiệp Việt Nam cùng dẫn dắt chuỗi giá trị, có công nghệ, thương hiệu, sở hữu trí tuệ, thị trường và năng lực phát triển hệ sinh thái riêng. Đó là quá trình nâng cấp vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế quốc gia.

Để đạt mục tiêu này, FDI không chỉ cần trở thành động lực xuất khẩu mà phải trở thành động lực phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần học cách sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế mà phải tiến tới làm chủ công nghệ và sáng tạo sản phẩm. Và thành công lớn nhất của thu hút FDI là sau nhiều thập niên hợp tác, Việt Nam hình thành được một thế hệ doanh nghiệp nội địa đủ sức cạnh tranh, hợp tác và phát triển cùng các tập đoàn toàn cầu.

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn FDI là một trong các điều kiện quyết định nâng cao năng lực nội sinh quốc gia.

“Thu hút FDI không phải là đích đến. Kiến tạo năng lực doanh nghiệp Việt Nam và nâng cao năng lực nội sinh quốc gia mới là mục tiêu phát triển dài hạn.”

TS. Phan Hữu Thắng

Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính)