FDI đổ vào Việt Nam tăng 74%: Doanh nghiệp Việt có thực sự được hưởng lợi
Vốn đầu tư FDI đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 55 tỷ USD, tăng tới 74% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi các tập đoàn nước ngoài liên tục mở rộng đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang thực sự đứng ở đâu trong dòng chảy tăng trưởng này?
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/fdi-do-vao-viet-nam-tang-74-doanh-nghiep-viet-co-thuc-su-duoc-huong-loi.html