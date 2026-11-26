Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 25/11 đã chấp thuận đề xuất của SpaceX về xây dựng chòm vệ tinh mang tên Starmind, gồm tối đa 1 triệu mô-đun xử lý dữ liệu trên quỹ đạo. Hệ thống này được thiết kế để xử lý khối lượng dữ liệu lớn trong không gian, sau đó cung cấp kết quả phục vụ các ứng dụng trên Trái Đất, đặc biệt là những lĩnh vực đòi hỏi năng lực tính toán cao như AI.

Theo giấy phép, SpaceX phải bắt đầu triển khai hệ thống chậm nhất vào tháng 11/2033, đưa ít nhất 100.000 vệ tinh, tương đương 10% quy mô được cấp phép, lên quỹ đạo trước tháng 11/2035 và đạt 50% tổng số vệ tinh vào tháng 11/2038. Đây là một trong những dự án hạ tầng không gian có quy mô lớn nhất từng được cơ quan quản lý Mỹ cấp phép.

SpaceX cho biết các vệ tinh sẽ khai thác nguồn năng lượng Mặt Trời gần như liên tục, qua đó giảm đáng kể chi phí vận hành và bảo trì so với các trung tâm dữ liệu đặt trên mặt đất. Theo doanh nghiệp này, việc chuyển một phần năng lực xử lý dữ liệu lên không gian có thể nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời giảm tác động môi trường từ các cơ sở trung tâm dữ liệu truyền thống vốn tiêu thụ lượng điện và nước lớn.

Tuy nhiên, việc được cấp phép không đồng nghĩa SpaceX chắc chắn sẽ triển khai đầy đủ 1 triệu vệ tinh. Theo Reuters, hiện có khoảng 17.000 vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất, trong khi mạng lưới Starlink của SpaceX đang vận hành hơn 11.000 vệ tinh. Kế hoạch mới phụ thuộc đáng kể vào khả năng giảm chi phí phóng của Starship, dòng tên lửa tái sử dụng thế hệ mới mà công ty đang phát triển.

Dự án cũng vấp phải sự phản đối từ đơn vị vệ tinh Leo của Amazon và một số tổ chức, doanh nghiệp khác. Các ý kiến chỉ trích cho rằng việc đưa số lượng vệ tinh lớn như vậy lên quỹ đạo sẽ gặp nhiều trở ngại về kỹ thuật, chi phí và thời gian triển khai. Một số nhà khoa học cảnh báo mật độ vệ tinh gia tăng có thể làm tăng nguy cơ va chạm, tạo thêm rác vũ trụ, ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống vệ tinh khác cũng như công tác quan sát thiên văn.