FC Thái Nguyên trao yêu thương mùa Trung thu

FC Thái Nguyên tặng quà cho học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Tại chương trình, học sinh của Trung tâm được giao lưu với các cầu thủ, xem biểu diễn văn nghệ, kỹ thuật tâng bóng và tham gia nhiều trò chơi. Các em cũng đặt câu hỏi, trò chuyện với các cầu thủ trong không khí vui tươi, gần gũi.

Các em hào hứng tham gia trò chơi với cầu thủ của FC Thái Nguyên.

Nhân dịp này, FC Thái Nguyên đã trao tặng quà 262 suất quà cho các em học sinh Trung tâmHỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Câu lạc bộ FC Thái Nguyên chụp ảnh cùng thầy và trò Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Chương trình là hoạt động hướng đến cộng đồng của FC Thái Nguyên, tạo cơ hội để các cầu thủ trực tiếp giao lưu, chia sẻ niềm vui Trung thu với học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.