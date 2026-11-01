FC Thái Nguyên thua trận đầu tiên trong mùa giải

FC Thái Nguyên thua trận đầu tiên trên Sân vận động Việt Yên.

Trận đấu được chuyển sang tổ chức tại Bắc Ninh do Sân vận động Thái Nguyên trùng lịch với chương trình concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”, chủ đề “Nối vòng tay lớn”.

Trước vòng đấu này, FC Thái Nguyên có 13 điểm sau 4 trận thắng và 1 trận hòa, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội đầu bảng Hưng Yên nhưng kém về hiệu số bàn thắng.

HLV Phạm Minh Đức bố trí đội hình theo sơ đồ 4-3-3, với Victor Mansaray (số 88) đá cao nhất trên hàng công. Phía bên kia, VHU dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Hưng lựa chọn lối chơi phòng ngự kỷ luật, chờ cơ hội phản công.

Ngay phút thứ 6, Mansaray có cơ hội dứt điểm sau quả tạt của đồng đội nhưng không thắng được thủ môn Thanh Tuấn. Phút 19, Nguyễn Văn Ngọc (số 77) của VHU tung cú sút xa bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới FC Thái Nguyên, mở tỷ số trận đấu.

Phút 29, Văn Dũng đưa bóng vào lưới VHU nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, FC Thái Nguyên nỗ lực triển khai các đường chuyền dài ra hai biên, song chưa thể tìm được bàn gỡ.

Sang hiệp 2, FC Thái Nguyên gia tăng sức ép. Phút 54, Đình Nguyên phải rời sân do chấn thương. HLV Phạm Minh Đức sau đó điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 60, Trung Thành sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc; đến phút 65, Đình Thịnh có pha dứt điểm trúng khung thành nhưng không thể ghi bàn.

Khi FC Thái Nguyên đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, VHU tận dụng cơ hội phản công. Phút 86, Nguyễn Văn Văn (số 16) dứt điểm cứa lòng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối trận, FC Thái Nguyên không thể thay đổi cục diện. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 thuộc về VHU.

Ở trận đấu sớm hơn, CLB Hưng Yên cũng nhận thất bại 1-2 trước Bình Minh Sài Gòn dù đối thủ phải thi đấu thiếu người. Theo lịch thi đấu, lúc 17h ngày 8-11, FC Thái Nguyên sẽ làm khách trên sân của CLB Cần Thơ.