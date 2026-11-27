Thất bại 0-1 trước Hưng Yên là trận thua thứ 3 của FC Thái Nguyên kể từ đầu mùa giải V.League 2, 2026-2027.

Trước giờ bóng lăn, FC Thái Nguyên xếp thứ 3 với 16 điểm, chỉ kém 1 điểm so với đội nhì bảng Hưng Yên (17 điểm). Cuộc đối đầu này cũng ghi dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng trên Sân vận động Thái Nguyên, đồng thời chứng kiến màn ra mắt chính thức của tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (số 19) trong đội hình xuất phát.

Bước vào hiệp 1, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Đội khách Hưng Yên chủ động phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Phút 27, thế bế tắc bị phá vỡ khi ngoại binh Joseph Khalio (số 11) của Hưng Yên dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Phan Đình Vũ Hải, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Nhận bàn thua, FC Thái Nguyên đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Kịch tính xảy ra ở phút bù giờ hiệp 1. Từ một tình huống đá phạt cố định, cú sút của Nguyễn Hà Anh Tuấn (số 27) đưa bóng vào lưới Hưng Yên nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.

Sau khi tham khảo công nghệ VAR, tổ trọng tài xác định Nguyễn Hà Anh Tuấn đã rơi vào thế việt vị. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hưng Yên.

Trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

Công nghệ VAR lần đầu tiên được áp dụng trên Sân vận động Thái Nguyên ở vòng 9 V.League 2.

Sang hiệp 2, sự thiếu vắng của trung vệ Cảnh Tài khiến hàng phòng ngự FC Thái Nguyên, đặc biệt là vị trí của Văn Đại phải hoạt động rất vất vả trước các pha lên bóng tốc độ của đối phương.

Trong khi đó, hàng tấn công của đội chủ nhà lại thiếu sắc bén khi thiếu ngoại binh Victor Mansaray. Phút 70, ban huấn luyện FC Thái Nguyên liên tiếp thay đổi 3 cầu thủ trên hàng công. Đến phút 74, cầu thủ vào sân thay người Tiến Đạt (số 98) có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Phút 75, Joseph Khalio băng lên dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Phan Đình Vũ Hải.

Đến phút 84, từ một pha phản công nhanh khi FC Thái Nguyên dâng cao đội hình, ngoại binh này tiếp tục đối mặt với thủ môn Vũ Hải nhưng lại sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Chung cuộc, FC Thái Nguyên thất bại 0-1 trước Hưng Yên. Đây là trận thua thứ 3 từ đầu mùa giải, cho thấy phong độ còn thiếu sự ổn định của đội bóng xứ Trà.

Với 3 điểm trọn vẹn, Hưng Yên tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm, trong khi FC Thái Nguyên giậm chân ở vị trí thứ 3 với 16 điểm. Đội bóng xứ Trà cũng đứng trước nguy cơ bị TP. Hồ Chí Minh hoặc Bình Minh Sài Gòn vượt qua sau loạt trận vòng 9 diễn ra chiều tối mai (28-11).

Ngày 1-12, FC Thái Nguyên sẽ tiếp đón đối thủ ở nhóm cuối bảng là Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà.