FC Thái Nguyên thắng đậm CLB Huế, vươn lên dẫn đầu Giải hạng Nhất

Hai đội thực hiện nghi thức chào cờ trước khi thi đấu.

Đáng chú ý, từ trận đấu này, áo đấu của FC Thái Nguyên có thêm logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Diễn ra trong năm Thái Nguyên kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là dịp quảng bá hình ảnh quê hương. Khoác lên mình màu áo đội bóng, các cầu thủ còn mang theo kỳ vọng lan tỏa văn hóa, con người và vẻ đẹp vùng đất Trà đến người hâm mộ cả nước.

FC Thái Nguyên nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo lợi thế. Phút thứ 6, Dương Văn Hào mở tỷ số. Đến phút 14, ngoại binh Victor Mansaray nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, phút 19, Trần Trung Hiếu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, giúp đội chủ nhà tạo khoảng cách an toàn ngay trong nửa đầu hiệp một.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn.

Trước sức ép liên tục của FC Thái Nguyên, CLB Huế gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Phút 27, Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi dứt điểm thiếu chính xác. Tuy nhiên, ở phút bù giờ hiệp một, từ đường kiến tạo của Công Hậu, Hữu Tuấn ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội khách.

Sang hiệp hai, FC Thái Nguyên chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên kiểm soát bóng và giữ vững thế trận. Các đợt tấn công không còn dồn dập như trước, nhưng đội chủ nhà vẫn biết cách tận dụng cơ hội. Phút 87, Victor Mansaray khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Đức Bảo, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-1 cho FC Thái Nguyên.

Sau 3 vòng đấu, FC Thái Nguyên giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Với đội bóng lần đầu tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia, đây là khởi đầu đầy ấn tượng.

Victor Mansaray tiếp tục là điểm sáng trên hàng công khi ghi bàn trong cả 3 trận, nâng tổng số pha lập công lên 7 và dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải. Dù vậy, việc tiền đạo này đóng góp 7 trong tổng số 9 bàn thắng cũng cho thấy sự phụ thuộc đáng kể vào ngoại binh. Bởi vậy, những bàn thắng của Dương Văn Hào và Trần Trung Hiếu ở trận đấu với CLB Huế là tín hiệu tích cực, cho thấy các cầu thủ khác đang từng bước chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn.

Khán giả cổ vũ cho hai đội.

Bên cạnh những điểm sáng, FC Thái Nguyên vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bàn thua ở phút bù giờ hiệp một cho thấy đội bóng cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Trong hiệp hai, khi chủ động chơi chậm, khả năng tạo sức ép của đội cũng giảm sút. Trước những đối thủ có thực lực tốt hơn, đặc biệt trong các trận đấu sân khách, việc kiểm soát nhịp độ và duy trì sự chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng.

Ở hai vòng đấu tiếp theo, FC Thái Nguyên lần lượt làm khách trước Bình Dương vào ngày 23-10 và Long An vào ngày 28-10. Đây sẽ là những thử thách đáng chú ý, kiểm chứng khả năng duy trì phong độ và bảo vệ ngôi đầu bảng của đội bóng xứ Trà.