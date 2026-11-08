FC Thái Nguyên thắng 4-0, trở lại ngôi đầu bảng

Victor Mansaray ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 67.

Nhập cuộc với quyết tâm giành điểm trên sân nhà, Thép Cần Thơ chủ động chiếm lĩnh khu vực giữa sân trong 15 phút đầu trận. Tuy nhiên, FC Thái Nguyên nhanh chóng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội.

Dù phải đối mặt với cú sút của Nguyễn Văn Đô ở phút 16, các học trò của HLV Phạm Minh Đức vẫn duy trì sự chủ động trong các pha lên bóng nhờ khả năng tranh chấp của ngoại binh Victor Mansaray.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 34, khi hậu vệ Thép Cần Thơ để bóng chạm tay trong vòng 11m. Trên chấm phạt đền, Victor Mansaray (số 88) không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu, đánh dấu pha lập công thứ 10 của anh tại giải năm nay.

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với 2 tấm thẻ vàng chia đều cho Trung Thành (phút 28) và Quang Thịnh (phút 37) bên phía FC Thái Nguyên.

Sang hiệp 2, FC Thái Nguyên gia tăng sức ép và hầu như hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 63, Victor Mansaray phối hợp ăn ý để Trung Thành (số 10) dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 4 phút sau, chân sút mang áo số 88 tự mình phá bẫy việt vị, ghi bàn thắng thứ 11 tại giải để nâng tỷ số lên 3-0, tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Nhiều cổ động viên của FC Thái Nguyên đồng hành cùng đội bóng tới sân Cần Thơ.

Dù Thép Cần Thơ nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số ở những phút cuối (đáng chú ý là quả phạt ở phút 81), hàng thủ FC Thái Nguyên vẫn thi đấu tập trung. Phút bù giờ cuối cùng, Đình Thịnh (số 17) ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách.

Với 3 điểm trọn vẹn, FC Thái Nguyên có 16 điểm, san bằng điểm số và vượt qua Becamex TP. Hồ Chí Minh về hiệu số bàn thắng để giành lại ngôi đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất quốc gia.

Vào lúc 16h00 ngày 20/11/2026, FC Thái Nguyên sẽ làm khách trước TP. Hồ Chí Minh trên Sân vận động Bà Rịa.