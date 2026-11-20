FC Thái Nguyên nhận thất bại thứ 2 kể từ đầu mùa giải hạng Nhất.

Dù chào đón sự trở lại của Anh Tú sau chấn thương, đội bóng xứ Trà vẫn gặp nhiều bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà, một tập thể mới chỉ để lọt lưới 6 bàn từ đầu giải.

Suốt hiệp 1, thế trận giằng co được duy trì với rất ít khoảng trống. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách chỉ là pha phối hợp giữa Dương Văn Hào và Victor Mansaray ở phút 21 nhưng nhịp chạm cuối cùng lại thiếu chuẩn xác.

Văn Hào (số 20) của FC Thái Nguyên đã có cơ hội và kiến tạo cơ hội mở tỷ số nhưng đáng tiếc là không thành công.

45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0 cùng sự quyết liệt qua 2 tấm thẻ vàng chia đều cho Tuấn Tài (FC Thái Nguyên) và tiền đạo vào sân thay người Jermie Dwayne Lynch (TP. Hồ Chí Minh).

Sang hiệp 2, chân sút chủ lực Victor Mansaray tiếp tục bị hậu vệ Tấn Lộc của đội chủ nhà phong tỏa gắt gao. FC Thái Nguyên buộc phải tìm kiếm cơ hội từ các pha lên bóng của Dương Văn Hào (số 20).

Tuy nhiên, cú đánh đầu cận thành ở phút 69 của chính Văn Hào đi thiếu chính xác, còn pha dứt điểm của Anh Tuấn sau đường tạt bóng của đồng đội ở phút 74 lại không thắng được thủ môn TP. Hồ Chí Minh.

Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm thì đúng phút 90, từ một tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Tấn Lộc đã bất ngờ vượt qua sự đeo bám của hậu vệ Sỹ Đức, bay người đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất, ấn định thắng lợi 1-0 cho TP. Hồ Chí Minh.

Rời sân Bà Rịa, FC Thái Nguyên giữ nguyên mốc 16 điểm. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức hướng tới vòng 9 vào lúc 18h00 ngày 27-11 tại sân nhà. Đối thủ của FC Thái Nguyên là Hưng Yên, đội đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 20 pha lập công.