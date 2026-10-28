FC Thái Nguyên chia điểm trên sân Long An

Victor Mansaray (số 88) kiến tạo để Trung Thành ghi bàn mở tỷ số cho FC Thái Nguyên trong hiệp 1.

Bước vào trận đấu trên sân khách, FC Thái Nguyên thi đấu chủ động và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 19, từ đường chuyền của Victor Mansaray, tiền vệ Trung Thành (số 10) dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội khách.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, huấn luyện viên Phạm Minh Đức rút Victor Mansaray ra nghỉ, thay bằng Đình Thịnh. Sau sự thay đổi này, hàng công FC Thái Nguyên không còn duy trì được sức ép như trước, gặp khó khăn trong việc tổ chức các đợt tấn công.

Tận dụng cơ hội, CLB Long An gia tăng sức ép. Phút 66, cầu thủ người Brazil Romario tận dụng cơ hội, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sau bàn gỡ, dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Văn Dầu, CLB Long An tiếp tục tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm. FC Thái Nguyên cũng điều chỉnh nhân sự, đưa Đình Thịnh và cầu thủ trẻ Đình Nguyên vào sân, nhưng chỉ phần nào lấy lại thế trận trong những phút cuối. Cơ hội đáng tiếc nhất đến ở phút bù giờ cuối cùng, khi Đình Thịnh tung cú sút không chính xác, bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng cho đội khách.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. Với kết quả này, FC Thái Nguyên có 13 điểm. Trong khi đó, CLB Long An vẫn chưa giành được chiến thắng nào ở mùa giải hạng Nhất năm nay.

Vào lúc 18 giờ ngày 1-11, FC Thái Nguyên sẽ trở về Sân vận động Việt Yên (Bắc Ninh) để tiếp đón Đại học Văn Hiến.