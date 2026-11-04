FC Seoul - Thể Công Viettel: Thử thách sau biến động trên băng ghế huấn luyện

Sau thất bại 0-5 ở lượt đi trước FC Seoul và quyết định chia tay HLV Velizar Popov ít ngày, đội bóng áo lính bước vào trận đấu này với sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi HLV thủ môn - Guilherme Almeida sẽ nắm quyền trong chuyến làm khách tại Hàn Quốc.

Poster trước trận tái đấu tại sân vận động từng tổ chức World Cup 2002. Ảnh: Thể Công Viettel

Trận đấu giữa FC Seoul vs Thể Công Viettel tại lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6và nền tảng TV360.

Không chỉ gặp khó khăn tại đấu trường châu lục, phong độ của Thể Công Viettel ở V.League cũng chưa thực sự ổn định. Ngày 31/10, đội bóng áo lính tiếp tục nhận thất bại 1-3 trước Nam Định, qua đó kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 5 tại quốc nội.

Như vậy, cùng với việc chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận tại sân chơi châu lục (2 bại, 1 hòa), đội bóng áo lính đã trải qua 8 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Phía bên kia chiến tuyến, FC Seoul bước vào trận đấu với vị thế của nhà vô địch K.League 1 mùa giải 2026. Dù không có khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League Two khi lần lượt thất bại trước Persib Bandung và Melbourne Victory, đại diện Hàn Quốc đã nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng 5-0 trước Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Gi Dong vừa bất ngờ để thua 0-1 trước Incheon United tại vòng 33 K.League 1 hôm 1/11. Ở trận đấu này, FC Seoul đã chủ động xoay tua đội hình nhằm phân bổ thể lực cho các cầu thủ khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Một số nhân tố quan trọng như Anderson Oliveira có thể được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với đại diện Việt Nam.

Đối với cả hai đội, cuộc tái đấu tại sân Seoul World Cup mang tính quyết định tới cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out AFC Champions League Two. Đây là cơ hội tích lũy điểm số không nhỏ cho đại diện thủ đô Hàn Quốc trước khi họ sẽ phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ ở bảng đấu như Persib Bandung hay Melbourne Victory.

Còn với Thể Công Viettel, một kết quả tích cực tại Seoul sẽ giúp đội bóng áo lính vượt qua giai đoạn khó khăn dưới thời hậu triều đại Velizar Popov, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, dù đang rất mong manh.

Đội hình dự kiến

FC Seoul: Gu Sung Yun; Choi Jun, Lee Han Do, Lee Sang Min, Park Soo Il; Anderson Oliveira, Hrvoje Babec, Hwang Do Yun, Moon Seon Min; Cho Young Wook, Patryk Klimala.

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt; Phạm Trung Hiếu, Lương Chí Khải, Lucas Alves, Đinh Viết Tú, Phan Tuấn Tài; Paulinho, Wesley Nata, Khuất Văn Khang; Rimario Gordon, Lucas Ribamar.

BXH E AFC Champions League Two 2026/27

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của FC Seoul

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Thể Công Viettel

Thành tích đối đầu giữa hai đội