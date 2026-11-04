FC Seoul thắng 3-0 Thể Công Viettel: Lucas Araujo đá phản lưới nhà

●Cúp C2 châu Á

FC Seoul

3-0

Thể Công Viettel

Moon Seon-min 68’

Anderson De Oliveira 78’

ĐÃ KẾT THÚC

Lucas Araujo 90’ (OG)

Tối 4/11, Thể Công Viettel thua FC Seoul 0-3 trên sân khách ở lượt trận thứ tư bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027. Đại diện Việt Nam giữ sạch lưới trong hơn một giờ trước khi lần lượt nhận các bàn thua ở phút 68, 78 và 90. Kết quả này khiến Thể Công Viettel thua FC Seoul với tổng tỷ số 0-8 sau hai lượt trận, sau thất bại 0-5 trên sân nhà ở lượt đi.

Thể Công Viettel đã chơi tốt hơn đáng kể so với cuộc đối đầu trước đó. Đội bóng áo lính lựa chọn thế trận phòng ngự phản công và duy trì được sự chắc chắn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, sức ép ngày càng lớn từ FC Seoul khiến hệ thống phòng ngự của đội khách không thể đứng vững trong khoảng 20 phút cuối.

FC Seoul đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Moon Seon-min có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Lawrence Caruso. Sau đó, Leonardo Ruiz cũng bỏ lỡ một tình huống thuận lợi ở phút 18 khi đưa bóng chệch khung thành. Thể Công Viettel chủ yếu lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công.

Thể Công Viettel nhận thất bại thứ hai trước FC Seoul. (Ảnh: Thể Công Viettel FC)

Dù chịu sức ép, đội khách vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 23, Khuất Văn Khang thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào cho Jose Brandao Jr, nhưng tiền đạo này không thắng được thủ môn Lee Sang-min. Phút 30, Văn Khang tự mình xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chệch khung thành. Từ khoảng giữa hiệp, Thể Công Viettel bắt đầu tổ chức chuyển trạng thái tốt hơn và gây nhiều khó khăn cho FC Seoul. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, FC Seoul gia tăng tốc độ. Thủ môn Lawrence Caruso phải cứu thua trước cú sút xa của Anderson De Oliveira ở phút 54. Thể Công Viettel cũng có cơ hội phản công ở phút 60, khi Lucas Ribamar xâm nhập vòng cấm nhưng bị thủ môn đối phương băng ra ngăn chặn.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 68. Moon Seon-min bứt tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm qua Caruso, mở tỷ số cho FC Seoul. Bàn thua khiến Thể Công Viettel buộc phải đẩy đội hình lên và để lộ thêm khoảng trống. Phút 78, Anderson De Oliveira tận dụng tình huống phòng ngự không tốt của đội khách, nâng tỷ số lên 2-0.

Thể Công và Viettel cố gắng tìm bàn danh dự trong những phút cuối nhưng không thành công. Phút 85, Paulinho Martins sút xa đưa bóng chệch khung thành. Đến phút 90, Lucas Araujo trong nỗ lực cản phá lại đưa bóng phản lưới nhà, khép lại trận thua 0-3 của đại diện Việt Nam.

FC Seoul

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

26

Baek Jong-bum

TM

4

Lee Sang-min

6

Hrvoje Babec

10

Anderson Oliveira

11

Leonardo Ruiz

18

Cho Young-wook

22

Kim Jin-su

ĐT

27

Moon Seon-min

37

Juan Antonio Ros

41

Hwang Do-yun

66

Park Soo-il

DỰ BỊ

1

Lim Jun-sub

TM

9

Patryk Klimala

14

Jeong Hyun-woo

16

Choi Jun

17

Ahn Jae-min

19

Cheon Seong-hoon

20

Lee Han-do

24

Kim Min-joon

40

Park Sung-hoon

42

Son Seung-beom

71

Yoon Ki-wook

TM

88

Park Jang-han-gyeol

Thể Công Viettel

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Lawrence Caruso

TM

2

Kyle Colonna

5

Andre Luiz Guimaraes

7

Wesley Nata

ĐT

9

Lucas Ribamar

11

Khuất Văn Khang

14

Paulinho Martins

15

Lucas Araujo

20

Đào Văn Nam

22

Nguyễn Hoàng Khánh

95

Jose Brandao Jr

DỰ BỊ

5

Andre Luiz Guimaraes Siqueira Junior

8

Nguyễn Hữu Thắng

13

Rimario Gordon

16

Phạm Trung Hiếu

18

Đinh Viết Tú

28

Nguyễn Văn Việt

TM

33

Phí Minh Long

TM

34

Doãn Ngọc Tân

66

Damian Vu

88

Nguyễn Văn Tú

89

Lê Quốc Nhật Nam

Thông tin trận FC Seoul vs Thể Công Viettel

Hiện tại, Thể Công Viettel đang sở hữu 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả thất vọng khiến đội bóng áo lính quyết định chia tay HLV Velizar Popov sau hơn một năm hợp tác. Nhà cầm quân người Brazil Almeida De Azevedo Silva được bổ nhiệm thay thế, với nhiệm vụ đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ở trận đấu cách đây một tuần, Thể Công Viettel nhận thất bại nặng nề 0-5 ngay trên sân nhà. Đội bóng Hàn Quốc thể hiện sự áp đảo về trình độ, tốc độ triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội.

Xét tương quan lực lượng, phong độ cùng kết quả đối đầu gần nhất, FC Seoul vẫn là đội nắm nhiều lợi thế. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Almeida có thể mang đến những điều chỉnh về chiến thuật và tinh thần thi đấu cho Thể Công Viettel.