FC Porto ngược dòng hạ Maritimo, giữ vững ngôi đầu Primeira Liga

📊 Xem thống kê chi tiết trận Maritimo 1-2 FC Porto: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Maritimo1 - 2FC PortoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Maritimo tiếp đón FC Porto.

13'FC Porto nắm quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 13, FC Porto đang là đội chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 61% - 39% so với Maritimo. Đội khách cũng đã kiếm được phạt góc 0 - 1, trong khi Maritimo chủ yếu tập trung phòng ngự và tỷ số trận đấu vẫn đang là 0 - 0.

16'Gábor Szalai mở tỷ số cho Maritimo

Phút 16, đón đường chuyền thuận lợi từ Maxime Dominguez, Gábor Szalai dứt điểm chính xác đưa Maritimo vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo nên bất ngờ lớn trước đội đầu bảng FC Porto.

27'Maritimo duy trì lợi thế dẫn bàn

Tiến gần tới phút 30, thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng là 49% - 51%. Dù vậy, Maritimo tỏ ra hiệu quả hơn ở các pha hãm thành với 2 pha dứt điểm trúng đích (thống kê dứt điểm 2 - 1, trúng đích 2 - 0), trong khi FC Porto dù có 0 - 2 phạt góc vẫn chưa thể tạo ra cú sút trúng khung thành nào.

36'Alan Gonzalo Varela nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 36, tiền vệ Alan Gonzalo Varela bên phía FC Porto phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Maritimo dẫn trước 1-0, sự nóng vội nơi tuyến giữa càng khiến đội khách gặp thêm nhiều áp lực.

40'FC Porto nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Tiến gần về cuối hiệp một, FC Porto nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52% so với 48% của đội chủ nhà. Đội khách tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 2-4 cùng 3 quả phạt góc (so với 0 của Maritimo), nhưng Maritimo vẫn đang kiên cường bảo toàn tỷ số 1-0.

42'Victor Froholdt gỡ hòa 1-1 cho FC Porto

Phút 42, Victor Froholdt tỏa sáng kịp thời ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho FC Porto. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp đội đầu bảng lấy lại sự tự tin sau khi để Maritimo sớm vượt lên dẫn trước.

45'FC Porto rút Alan Gonzalo Varela khỏi sân

Ngay trước giờ nghỉ ở phút 45, FC Porto quyết định đưa Pablo Rosario vào sân thế chỗ Alan Gonzalo Varela. Đây là điều chỉnh nhân sự kịp thời của đội khách trong bối cảnh Varela đã dính thẻ vàng trước đó, khi tỷ số đang là 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'FC Porto gia tăng sức ép sau giờ nghỉ

Bước sang phút 52, FC Porto tiếp tục nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 57% cùng sức ép liên hồi lên khung thành đối phương. Đội khách vượt trội hoàn toàn về số pha hãm thành khi tung ra tới 9 cú dứt điểm (5 trúng đích) và hưởng 5 quả phạt góc, trong khi Maritimo chủ yếu co cụm phòng ngự và trông chờ vào sự chắc chắn của thủ môn để giữ tỷ số hòa 1-1.

54'FC Porto tung Gabri Veiga vào sân

Phút 54, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Gabri Veiga được tung vào sân thế chỗ Hwang In-Beom. Đội khách kỳ vọng làn gió mới nơi tuyến giữa sẽ tạo nên đột biến khi tỷ số đang là 1-1.

55'FC Porto điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 55, FC Porto thực hiện quyền thay đổi người khi Borja Sainz được tung vào sân để thế chỗ William Gomes. Khi tỷ số đang là 1-1, đội khách cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng.

57'Thẻ vàng cho Eduardo Gabriel Aquino Cossa

Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Eduardo Gabriel Aquino Cossa sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất nóng bỏng khi tỷ số vẫn là 1-1 và FC Porto phải chịu thêm sự bất lợi về mặt thẻ phạt.

64'FC Porto gia tăng sức ép tìm bàn dẫn trước

Bước sang phút 64, FC Porto nắm hoàn toàn thế chủ động khi kiểm soát bóng 56% và tạo ra sức ép nghẹt thở với số pha dứt điểm vượt trội 4-12 (trúng đích 2-7). Maritimo buộc phải lùi sâu phòng ngự và chỉ biết trông chờ vào các pha cản phá khi để đối thủ áp đảo phạt góc 1-6.

66'Maritimo tăng cường nhân sự trên sân

Phút 66, Maritimo tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Simo Bouzaidi được tung vào sân thế chỗ Tomas Tavares. Trong bối cảnh đang bị FC Porto áp đảo với số pha dứt điểm vượt trội 4-14, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội chủ nhà duy trì thế trận cân bằng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

66'Maritimo thay đổi nhân sự nơi tuyến giữa

Phút 66, Maritimo quyết định làm mới đội hình khi rút Maxime Dominguez ra nghỉ và tung Rodri Andrade vào sân. Trong bối cảnh đang bị FC Porto dồn ép với số pha dứt điểm chênh lệch 4-14, sự xuất hiện của Andrade được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia cố tuyến giữa và bảo toàn tỷ số 1-1.

66'FC Porto làm mới hàng công tìm bàn thắng

Phút 66, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Samuel Aghehowa được tung vào sân thế chỗ André Silva. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1, đội khách cần thêm luồng gió mới để chuyển hóa sức ép thành bàn thắng vươn lên dẫn trước.

76'FC Porto gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 76, FC Porto tiếp tục dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi áp đảo hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% cùng thống kê dứt điểm vượt trội 4 - 15 (trúng đích 2 - 8). Trong khi đó, hàng thủ Maritimo đang phải căng mình chống đỡ với số lần cứu thua lên tới 7 - 1 để duy trì tỷ số hòa 1-1.

78'Maritimo tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 78, Maritimo quyết định làm mới đội hình khi Mons Rogeani Bassouamina được tung vào sân thế chỗ Adrián Butzke. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1.

79'Maritimo làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 79, Maritimo quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Maurice Boakye được tung vào sân để thế chỗ cho Martín Tejón. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tiếp cận khung thành trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

79'FC Porto điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 79, FC Porto thực hiện sự thay đổi người khi Oskar Pietuszewski được tung vào sân thế chỗ Eduardo Gabriel Aquino Cossa. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đội khách cần thêm làn gió mới để cụ thể hóa ưu thế áp đảo về thế trận và số cơ hội dứt điểm.

84'Oskar Pietuszewski đưa FC Porto vượt lên dẫn trước

Phút 84, từ đường kiến tạo của Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski đã lập công nâng tỷ số lên 1-2 cho FC Porto. Bàn thắng muộn màng giúp đội khách hoàn tất cú lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước từ sớm, củng cố vị thế dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

84'VAR công nhận bàn thắng của Oskar Pietuszewski

Sau khi tham khảo công nghệ VAR ở phút 84, trọng tài xác định bàn thắng của Oskar Pietuszewski hoàn toàn hợp lệ, nâng tỷ số lên 1-2 cho FC Porto. Pha lập công quý giá ở những phút cuối giúp đội khách hoàn tất cú lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước từ sớm.

87'Igor Juliao nhận thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Igor Julião của Maritimo sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-2 ở những phút cuối, pha bóng nóng vội này càng khiến Maritimo gặp thêm khó khăn.

88'FC Porto áp đảo hoàn toàn ở những phút cuối

Tiến về những phút cuối trận, FC Porto vẫn làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng tới 61% so với 39% của Maritimo. Đội khách duy trì sức ép nghẹt thở với vượt trội về số pha dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 2 - 9), buộc thủ môn đối phương phải có tới 7 lần cứu thua để giữ cách biệt mong manh 1-2.

89'Maritimo thay người ở những phút cuối

Phút 89, Maritimo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Samuel Bamba được tung vào sân thế chỗ Ibrahim Akitunde Alani. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong bối cảnh đang bị FC Porto dẫn trước 1-2 khi thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt.

KTKết thúc: Maritimo 1-2 FC Porto

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 01:58 11/10/2026

Maritimo bước vào cuộc tiếp đón FC Porto vào lúc 00:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estádio do Marítimo với mục tiêu cấp thiết: tìm lại cảm giác chiến thắng. Tuy nhiên, thách thức dành cho đội chủ nhà là vô cùng lớn khi đối thủ của họ đang thể hiện phong độ hủy diệt trên đỉnh bảng xếp hạng.

Áp lực ngắt chuỗi trận không thắng của Maritimo

Mục tiêu số một của Maritimo ở thời điểm hiện tại là tìm lại niềm vui chiến thắng nhằm chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu sa sút khi không thắng ở cả 5 trận đấu gần nhất, trong đó họ nhận 3 thất bại và chỉ giành được 2 trận hòa.

Kết quả kém thuyết phục này khiến Maritimo tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Estádio do Marítimo là điểm tựa để đội bóng củng cố quyết tâm, song nhiệm vụ vực dậy tinh thần thi đấu đòi hỏi sự tập trung tối đa từ toàn bộ hệ thống phòng ngự lẫn tấn công.

FC Porto thể hiện sức mạnh vượt trội ở ngôi đầu

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của đội chủ nhà, FC Porto hành quân đến sân khách với vị thế của đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân áo xanh-trắng đang đứng ở vị trí số một với 21 điểm, tạo ra khoảng cách lớn lên tới 13 điểm so với chính Maritimo.

Phong độ của FC Porto đang ở mức hoàn hảo khi họ toàn thắng cả 5 trận đấu gần đây nhất. Sự ổn định cao độ trong lối chơi giúp đội khách duy trì được sự tự tin tuyệt đối trước mọi đối thủ, và chuyến làm khách lần này là cơ hội tiếp theo để họ khẳng định ưu thế bảng thứ bậc.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Bên cạnh phong độ hiện tại, những thông số đối đầu gần đây cũng không ủng hộ Maritimo. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Maritimo không có được chiến thắng nào khi để hòa 1 trận và nhận tới 4 thất bại trước FC Porto.

Sự vượt trội về mặt thành tích đối đầu phản ánh rõ nét sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai câu lạc bộ trong những năm qua. Đối với Maritimo, việc đối đầu với đối thủ từng đánh bại mình 4 trong 5 lần gặp nhau gần đây càng làm tăng thêm độ khó cho mục tiêu chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và thông số chuyên môn, cuộc chạm trán tại Estádio do Marítimo là bức tranh tương phản giữa hai thái cực. Một bên là Maritimo đang loay hoay với chuỗi 5 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng, trong khi bên kia là một FC Porto duy trì chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp và ngự trị vững chắc ở ngôi đầu.

Maritimo chắc chắn sẽ chủ động chơi với sự thận trọng tối đa, nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà để hướng tới kết quả có lợi. Dẫu vậy, phong độ thuyết phục của FC Porto biến họ thành rào cản quá đỗi vững chắc, khiến hy vọng tìm lại chiến thắng của Maritimo đứng trước một phép thử vô cùng khắc nghiệt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)