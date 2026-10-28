FC Hưng Yên thắng bùng nổ, đánh chiếm ngôi đầu giải hạng Nhất Quốc gia

Bước vào cuộc tiếp đón Huế ở lượt trận tối 28/10 thuộc vòng 5 Sacombank V.League 2-2026/27, CLB Hưng Yên mang theo quyết tâm rất lớn khi nhận được tin vui: đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Nguyên bị cầm chân 1-1. Cơ hội vươn lên chiếm lĩnh đỉnh bảng đã mở ra ngay trước mắt, và đội chủ nhà hiểu rằng họ không được phép phung phí thời cơ vàng này.

Dù vậy, 45 phút đầu tiên lại diễn ra với kịch bản giằng co đầy nghẹt thở. CLB Huế chủ động bố trí đội hình thấp, chơi kỷ luật và áp sát quyết liệt, khiến các mũi giáp công của Hưng Yên gặp rất nhiều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, đẩy áp lực tâm lý đè nặng lên vai đội chủ nhà trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tuy nhiên, hiệp hai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi Hưng Yên đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi trở lại. Thành quả đã đến ở phút 51, ngoại binh Joseph Khalio chớp thời cơ cực nhanh, tung cú dứt điểm gọn gàng khai thông thế bế tắc và giải tỏa toàn bộ gánh nặng tâm lý cho đồng đội.

Khi nút thắt được gỡ bỏ, đôi chân của các cầu thủ Hưng Yên thanh thoát hơn hẳn. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Nguyễn Đăng Dương lên tiếng ở phút 56 để nhân đôi cách biệt, dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực vùng lên của đội khách.

Nhận liên tiếp hai đòn đau, CLB Huế buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và nhen nhóm lại hy vọng bằng một pha lập công rút ngắn tỷ số. Thế nhưng, khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi ấy không đủ để ngăn cản sức tấn công mãnh liệt từ phía Hưng Yên.

Trước những khoảng trống mênh mông lộ ra nơi hàng thủ đối phương, đội bóng áo chủ nhà dễ dàng tung ra đòn kết liễu. Phút 77, Huỳnh Thế Hiếu tận dụng pha phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ để nâng tỷ số lên 3-1. Cơn ác mộng của hàng thủ Huế chính thức khép lại ở phút 81 khi Vũ Minh Hiếu ghi bàn thắng thứ tư, ấn định thắng lợi giòn giã 4-1.

Chiến thắng tưng bừng trước Huế không chỉ khẳng định phong độ rực sáng của các chân sút Hưng Yên mà còn mang ý nghĩa bản lề cho cuộc đua vô địch. Hưng Yên đã tận dụng tối đa cú vấp của FC Thái Nguyên, chính thức vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, tạo nên khí thế hừng hực cho chặng đường đầy tham vọng phía trước.

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