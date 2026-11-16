FC ANDME tổ chức sinh nhật bất ngờ dành cho DILLAN, tặng đúng vị bánh idol mê

Trong bài đăng kèm video tổ chức sinh nhật cho DILLAN, dàn admin FC ANDME thừa nhận: “Dù kịch bản có hơi vụng về nhưng DILLAN vui là được! Mong rằng DILLAN hãy cứ cười thật hạnh phúc như vậy nha! Một lần nữa chúc mừng sinh nhật DILLAN, mong rằng tuổi 26 này của DILLAN sẽ luôn rực rỡ và toả sáng”.

DILLAN bước sang tuổi 26 vào ngày hôm nay 16/11.

Chia sẻ với Hoa Học Trò, FC ANDME bật mí màn chúc mừng sinh nhật đầy bất ngờ dành cho DILLAN được các bạn thực hiện trong buổi “watching party” mang tên DILLUMINATE tổ chức hôm 11/11 tại Hà Nội.

DILLAN giao lưu với các ANDME tại Hà Nội trong sự kiện "watching party" DILLUMINATE.

DILLUMINATE là từ ghép kết hợp giữa “DILLAN” và “illuminate” mang đến ý nghĩa về sự thắp sáng và lan tỏa những tia sáng rực rỡ. DILLAN không chỉ là ánh sáng mang đến niềm vui, nguồn cảm hứng và những điều tích cực cho ANDME, mà còn là khởi nguồn của những kết nối đẹp đẽ giữa những người hâm mộ có cùng tình yêu thương đối với DILLAN. Từ ánh sáng ấy, mỗi ANDME lại trở thành một tia sáng nhỏ, cùng nhau hội tụ và tạo nên một vùng sáng rực rỡ hơn.

Buổi “watching party” DILLUMINATE được các ANDME ở Hà Nội rần rần ủng hộ, ngay khi công bố sự kiện đã có rất nhiều bạn đăng kí muốn tham gia, nhất là khi biết DILLAN cũng góp mặt trong sự kiện này.

FC ANDME bất ngờ tổ chức sinh nhật cho DILLAN hôm 11/11. Clip: FC ANDME.

Với hơn 60 bạn tham dự, DILLUMINATE đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ khi các ANDME có dịp trò chuyện đầy thân thiết với DILLAN.

Đặc biệt nhất là khi ANDME bất ngờ tổ chức sinh nhật cho idol, khiến DILLAN đang mải mê bật “máy nói” đã sững lại, hỏi “Gì vậy?” vì thấy đèn đột ngột tắt. Khi tiếng nhạc “Happy birthday” vang lên, DILLAN nhận bánh từ fan và nhanh chóng nhập tâm “manifest” ước nguyện.

Anh chàng không chỉ cảm động, mà còn ngạc nhiên hỏi fan: “Sao mọi người biết Hoàng thích ăn vị nhãn (bánh sinh nhật) này?”, và tấm tắc khen: “Chắc là ANDME hiểu Hoàng”.

Video reaction của DILLAN và ANDME khi cùng xem lời chúc mừng sinh nhật từ các nghệ sĩ. Clip: FC ANDME.

“Mong muốn thực hiện DILLUMINATE đã được tụi mình nhen nhóm kể từ khi “watching party” tại TP.HCM diễn ra hồi tháng 5. Sự kiện này là thành quả của rất nhiều tâm huyết và đóng góp của các ANDME và FC dành cho DILLAN.

Điều mà FC mong muốn nhất là DILLUMINATE không chỉ đơn thuần là một buổi “watching party”, mà còn là dịp để ANDME ở Hà Nội có thể gặp gỡ, cùng chia sẻ tình yêu dành cho DILLAN và tạo nên những kỷ niệm thật đẹp trong hành trình làm nghề của DILLAN.

Sự vui vẻ, gần gũi và tình cảm mà DILLAN dành cho mọi người trong buổi gặp gỡ cũng chính là món quà ý nghĩa nhất đối với chúng mình, mọi công sức chuẩn bị đều trở nên xứng đáng”, đại diện FC ANDME chia sẻ.

DILLAN "check in" tại booth do FC ANDME "đầu tư", tiếp ứng trước thềm diễn ra concert Tinh Hà "Say Hi".

Khoảnh khắc DILLAN giao lưu với fan tại "booth", trước thềm concert Tinh Hà "Say Hi".

Sau DILLUMINATE mới diễn ra, hiện cộng đồng ANDME đang ngóng chờ fan meeting DILLAN #1 - MATCHANDME sẽ diễn ra ngày 5/12 tại Capital Theater (TP.HCM). Sự kiện fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của DILLAN có 4 hạng vé: lilthings, luv4eva, VVIP, EXCLUSIVE với giá vé tương ứng: 690K - 1.190K - 1.810K - 2.600K.

Fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của DILLAN sẽ diễn ra ngày 5/12 tại TP.HCM.

Hiện tại, hai hạng vé cao nhất là EXCLUSIVE và VVIP đều đã “phủ xám”. Trong đó, hạng vé EXCLUSIVE lập thành tích “bay sạch” trong vòng 1 phút kể từ lúc mở bán hôm 11/11.

Hai hạng vé EXCLUSIVE và VVIP đều đã “phủ xám”.

Về phía FC, ANDME cho biết đang chuẩn bị rất nhiều bất ngờ dành riêng cho DILLAN trong fan meeting sắp tới. “Có những kế hoạch đã được FC ấp ủ từ lâu, cũng có những điều thú vị đang dần được hoàn thiện để mang đến cho Hoàng và các bạn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, FC vẫn chưa thể bật mí cụ thể. Hãy chờ đón những điều đặc biệt sắp tới và đồng hành cùng FC nha!”

Lời chúc sinh nhật từ FC ANDME tới DILLAN Trong tuổi mới, FC mong Hoàng sẽ có thêm nhiều cơ hội thử sức với những lĩnh vực và màu sắc mới, đặc biệt là trong âm nhạc và nghệ thuật. FC rất mong được nhìn thấy những khía cạnh khác của Hoàng, những khả năng mà có thể trước đây Hoàng chưa có dịp thể hiện. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là mong Hoàng luôn được làm những điều mình yêu thích, không ngừng trưởng thành, tự tin khám phá bản thân và tận hưởng hành trình mà mình đang đi. FC cũng hy vọng tuổi mới sẽ mang đến cho Hoàng thật nhiều trải nghiệm đẹp và những dấu mốc đáng tự hào.