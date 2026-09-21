FBI ứng dụng AI để ngăn các vụ xả súng trường học

Logo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại trụ sở ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Khi ông Patel xuất hiện trong chương trình "Saturday in America" của đài Fox News ngày 19/9, người dẫn chương trình Kayleigh McEnany đã hỏi vị giám đốc FBI về tuyên bố mà ông đưa ra hồi tháng 3, trong đó khẳng định FBI đã ngăn chặn một vụ xả súng trường học ở Bắc Carolina sau khi sàng lọc tin báo thông qua phần mềm AI.

Ông Patel nhấn mạnh: “FBI đã thực hiện điều đó ở North Carolina và khoảng 6 bang khác để ngăn chặn các vụ xả súng trong trường học kể từ khi tôi nhậm chức. AI khi được sử dụng hợp pháp là công cụ then chốt để sàng lọc và phân loại dữ liệu. Trong một thời gian quá dài, bộ máy thể chế trì trệ ở Washington, D.C. đã từ chối tiếp nhận những bước tiến của công nghệ. Tôi đã tăng 605% việc sử dụng AI tại FBI. Và điều chúng tôi sắp thực hiện là phối hợp với các đối tác của mình, xem xét cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin và lấy mẫu DNA, sau đó đưa những mối đe dọa này trở lại cho các đơn vị thực địa để ngăn chặn những kẻ sát hại trẻ em trong trường học”.

Ông khẳng định rằng việc thúc đẩy ứng dụng AI trong FBI không phải là “sứ mệnh chính trị”.

Việc FBI sử dụng AI diễn ra trong bối cảnh các lãnh đạo ngành công nghệ cảnh báo rằng tốc độ phát triển của AI cần chậm lại để có thời gian triển khai các biện pháp bảo đảm cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro.

CEO Anthropic Dario Amodei trong tháng này cho rằng: “Chúng ta phải làm chậm tốc độ cải thiện năng lực của các mô hình AI”. Sau đó, ông Amodei đề xuất cấp quyền miễn trừ luật chống độc quyền cho các công ty AI để họ có thể phối hợp xây dựng tiêu chuẩn an toàn chung.

Giám đốc FBI Kash Patel trong cuộc họp báo tại Washington DC. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát

Vào tháng 5, ông Patel cho biết trong vòng 14 tháng trước đó, cơ quan này đã thực hiện cải tổ mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng AI để tăng hiệu quả hoạt động.

Ông Patel cho biết cơ quan này đã thực hiện những thay đổi mà nhân viên yêu cầu trong nhiều năm, nhằm chuyển FBI thành một tổ chức công lực hiện đại. Theo đó, FBI đã tăng tốc sử dụng công nghệ, mở rộng các công cụ AI để xử lý thông tin, nhận diện các mối đe dọa và đơn giản hóa tiến trình điều tra.

Ngoài ra, FBI đã tăng cường hợp tác với các cơ quan công lực và khu vực tư nhân, thiết lập quan hệ với các công ty công nghệ và tạo các kênh chính thức để các cơ quan cấp bang và địa phương làm việc trực tiếp với lãnh đạo FBI.

Theo ông Patel, những thay đổi này được thúc đẩy thông qua việc thu thập ý kiến đóng góp phản hồi từ toàn thể nhân viên của FBI.

FBI được thành lập vào năm 1908, là cơ quan tình báo, an ninh nội địa và thực thi pháp luật liên bang chính của Mỹ, trực thuộc Bộ Tư pháp. FBI chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng như khủng bố, an ninh mạng, gián điệp, tội phạm có tổ chức và tham nhũng công.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc