FBI ngăn chặn âm mưu xả súng hàng loạt tại trung tâm thương mại Mỹ

Đối tượng bị bắt giữ là Sheikhdoon Abdullahi Mohamud (18 tuổi, cư trú tại thành phố Richfield, bang Minnesota). Người này bị cáo buộc tiếp nhận vũ khí và đạn dược trái phép nhằm thực hiện một vụ tấn công khủng bố cấp liên bang, lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hồ sơ tòa án, Mohamud nhắm mục tiêu vào Lễ hội Nghệ thuật Hmong, dự kiến diễn ra ngày 24/10 tại trung tâm thương mại Mall of America ở thị trấn Bloomington. Nghi phạm từng tiết lộ với một nguồn tin mật của FBI về âm mưu xả súng nhằm sát hại từ 30 đến 60 người.

Y chọn Mall of America vì cho rằng công trình này thuộc sở hữu của người Do Thái. Hồ sơ cũng chỉ ra Mohamud muốn tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu tương tự vụ xả súng chống người Do Thái hồi tháng 12/2025 tại bãi biển Bondi (Úc) và thảm kịch tại hộp đêm Pulse (Mỹ) năm 2016.

Bên trong trung tâm thương mại Mall of America ở bang Minnesota, Mỹ. Ảnh: Tripadvisor

Cơ quan điều tra FBI đã đưa Mohamud vào tầm ngắm theo dõi từ tháng 12/2024 khi hắn mới 16 tuổi. Trong suốt gần hai năm, Mohamud đã trao đổi hàng trăm tin nhắn qua các ứng dụng mã hóa với nguồn tin mật của FBI.

Ban đầu, đối tượng bày tỏ mong muốn sang Somalia để gia nhập tổ chức phiến quân al-Shabaab. Tuy nhiên, đến mùa hè năm 2026, do không tích góp đủ tiền để di chuyển ra nước ngoài, Mohamud đã chuyển hướng sang lên kế hoạch tấn công trực tiếp trên lãnh thổ Mỹ.

Vào tháng 5/2025, các đặc vụ FBI từng đến tận nhà gặp gia đình để cảnh báo về nguy cơ cực đoan hóa của thanh niên này, nhưng bố của nghi phạm đã từ chối làm việc với cơ quan chức năng mà không có luật sư.

Vào ngày 6/10, FBI đã dàn dựng một chiến dịch gài bẫy khi trao đổi với Mohamud để bán một khẩu súng trường tấn công kiểu AK-47 (dòng Norinco Mac-90 Sporter), 4 băng đạn cùng khoảng 200 viên đạn sống cỡ 7,62x39 mm với giá 600 USD tiền mặt. Khẩu súng trường đã được FBI vô hiệu hóa trước khi giao dịch.

Cuộc gặp diễn ra trong một bãi đậu xe công viên tại Richfield, nằm cách trung tâm thương mại Mall of America vài kilômét về phía tây bắc. Ngay sau khi nhận túi đựng súng đạn từ nhân viên FBI đóng giả thành viên IS và bước ra khỏi xe, Mohamud đã bị các đặc vụ FBI khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường.

Hiện Mohamud đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Sherburne để chờ các phiên xử tiếp theo.