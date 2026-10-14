FBI điều tra vụ cài thiết bị ghi âm bí mật trong phòng họp OpenAI

Người bị cáo buộc là Abdulrahman Alfozan, 35 tuổi, công dân Ả rập Xê út, làm việc tại OpenAI từ tháng 7-2025. Alfozan bị bắt ngày 9-10 và ra trình diện lần đầu trước Tòa án liên bang ngày 13-10.

Kỹ sư người Ả Rập Xê Út của OpenAI nhìn vào đằng sau chiếc tivi tại phòng họp của công ty. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 30-9, OpenAI phát hiện 1 thiết bị được gắn vào cổng USB ở phía sau 1 chiếc tivi trong phòng họp.

Thiết bị có kích thước khoảng ngón tay cái, được che giấu bằng giấy vệ sinh, tích hợp micro và có khả năng kết nối với camera.

Dữ liệu lưu trữ đã được mã hóa, chưa thể truy cập. Hồ sơ điều tra cho rằng thiết bị được lắp khoảng ngày 28-9.

OpenAI cho biết đã sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo nội bộ để phân tích thiết bị, truy tìm nguồn gốc và xác định nhân viên bị nghi liên quan.

Công ty sau đó sa thải người này và chuyển vụ việc cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

OpenAI cũng tuyên bố có bằng chứng cho thấy nhân viên dự định đặt thêm thiết bị ghi âm tại những khu vực nhạy cảm khác trong văn phòng.

Theo hồ sơ được Bộ Tư pháp công bố, phòng họp thường được sử dụng để trao đổi thông tin mật về nghiên cứu độc quyền, kế hoạch sản phẩm và chiến lược kinh doanh.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết Alfozan bị nghi tìm cách bí mật ghi lại các cuộc thảo luận nhạy cảm về công nghệ siêu trí tuệ của OpenAI.

Ông nhấn mạnh, việc bảo vệ công nghệ này là một ưu tiên phản gián gắn với an ninh quốc gia và sức mạnh kinh tế Mỹ.

Trước đó, camera an ninh ghi nhận Alfozan nhiều lần xuất hiện gần phòng họp dù không được phép tiếp cận hoặc tham dự các cuộc họp tại đây. Nhân viên an ninh sau đó tìm thấy một thiết bị ghi âm tương tự trong túi của Alfozan để lại tại văn phòng.

OpenAI khẳng định đến thời điểm công bố, công ty chưa phát hiện dấu hiệu người này truy cập trái phép hoặc đưa ra ngoài các tham số mô hình AI, mã nguồn hay dữ liệu khách hàng.

Hiện FBI tiếp tục điều tra vụ việc. Nếu bị kết tội, Alfozan có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù và khoản phạt 250.000 USD.