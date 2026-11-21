Theo thông tin do kênh truyền hình CNN đăng tải ngày 20/11, các đối tượng chưa được xác định danh tính được cho là đã xâm nhập trái phép vào NCIC, một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Hiện FBI đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc cũng như xác định phạm vi ảnh hưởng.

NCIC là hệ thống kết nối các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, cho phép chia sẻ những thông tin thiết yếu phục vụ công tác điều tra, truy bắt và xác minh đối tượng. Cơ sở dữ liệu này lưu trữ và cung cấp nhiều thông tin quan trọng, trong đó có lệnh bắt giữ, dữ liệu phục vụ kiểm tra lý lịch và các thông tin liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật.

Theo CNN, đây được cho là vụ việc thứ hai liên quan đến sự cố an ninh tại hệ thống dữ liệu nói trên trong những tháng gần đây. Vụ việc mới nhất làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo vệ các mạng lưới thông tin nhạy cảm của chính phủ Mỹ trước những nguy cơ tấn công mạng.

Đáng chú ý, thông tin về cuộc điều tra được công bố trong bối cảnh Giám đốc FBI Kash Patel gần đây xuất hiện trên truyền hình để đề cập đến các sáng kiến tăng cường an ninh mạng của cơ quan này. Trong đó, ông nhấn mạnh những nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin trước các cuộc tấn công và hành vi xâm nhập trái phép.

Diễn biến mới đặt ra thêm thách thức đối với FBI trong việc bảo đảm an toàn cho các hệ thống dữ liệu có vai trò quan trọng đối với hoạt động điều tra và thực thi pháp luật. Việc NCIC bị nghi xâm nhập cũng thu hút sự chú ý tới nguy cơ thông tin nhạy cảm của chính phủ có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Hiện những thông tin được công bố chưa làm rõ danh tính các đối tượng đứng sau vụ việc, phương thức xâm nhập cũng như liệu dữ liệu lưu trữ trong hệ thống có bị đánh cắp hoặc phát tán hay không. Các nội dung này được cho là sẽ cần được làm sáng tỏ trong quá trình điều tra của FBI.