Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) là hệ thống cho phép các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ chia sẻ và tra cứu dữ liệu phục vụ điều tra, phòng chống tội phạm. Cơ sở dữ liệu này lưu trữ hồ sơ tội phạm, thông tin người bị truy nã và nhiều dữ liệu nghiệp vụ quan trọng khác.

Do được sử dụng rộng rãi trong hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật, việc hệ thống này bị xâm nhập có thể dẫn đến nguy cơ thông tin nhạy cảm bị rò rỉ hoặc khai thác trái phép, ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

Hiện chưa rõ quy mô và mức độ ảnh hưởng của vụ việc. FBI chưa chính thức xác nhận xảy ra cuộc tấn công mạng, trong khi các nhà điều tra đang xác định phương thức xâm nhập, loại dữ liệu có thể bị ảnh hưởng và nguy cơ gián đoạn hoạt động của hệ thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập đến vụ việc trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News. Ông cho biết mới nghe thông tin và không hài lòng về sự việc, song nhận định việc rò rỉ dữ liệu có thể giúp làm sáng tỏ một số vấn đề.

Đây không phải lần đầu FBI trở thành mục tiêu của các vụ xâm nhập mạng. Hồi tháng 9 vừa qua, tin tặc được cho là đã xâm nhập trang web tuyển dụng của cơ quan này và tiếp cận một số thông tin liên quan đến nhân viên cũng như người xin việc.

So với vụ việc trước đó, nghi vấn xâm nhập Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) được đặc biệt quan tâm do hệ thống này lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn nước Mỹ. Hiện các nhà điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc, trong đó tập trung xác định những dữ liệu có thể đã bị xâm phạm và mức độ ảnh hưởng đối với an ninh quốc gia Mỹ.