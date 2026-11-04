FBI bắt giữ nghi phạm gửi hơn 700 thư đe dọa chứa bột trắng tới quan chức Mỹ

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Theo hồ sơ truy tố được công bố ngày 3-11, nghi phạm là Robin Patrick Martin, 67 tuổi, sống tại Oklahoma City.

Người này bị cáo buộc phạm các tội danh phát tán thông tin giả mạo gây hoang mang và gửi thư đe dọa qua đường bưu chính.

Các công tố viên cho biết, Martin bị nghi đã gửi hơn 700 phong bì chứa bột trắng tới các thành viên Quốc hội Mỹ, quan chức bầu cử, chuyên gia thăm dò dư luận, cơ quan truyền thông và các cơ quan thực thi pháp luật.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy chất bột trong các phong bì không gây nguy hiểm, chủ yếu là men hoặc bột mì. Tuy nhiên, giới chức cho biết không phải tất cả các thư đều đã được kiểm tra đầy đủ.

Theo bản khai của đặc vụ FBI David Cole, nhiều lá thư tập trung vào các cáo buộc liên quan đến tính toàn vẹn của bầu cử tại Mỹ và cảnh báo các vấn đề tương tự có thể tái diễn trong các kỳ bầu cử tiếp theo.

Một số thư được viết bằng loại mực chỉ hiện ra dưới tia cực tím. Nội dung thư cảnh báo người nhận có thể bị bắt giữ vì tội phản quốc hoặc “thậm chí còn tồi tệ hơn”.

Một lá thư ghi: “Hãy đứng về phía đúng của lịch sử. Mạng sống của bạn có thể phụ thuộc vào điều đó”.

Theo FBI, cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 sau khi các quan chức bầu cử tại nhiều bang nhận được thư chứa chất bột màu trắng và các tuyên bố mang tính đe dọa.

Một số thư sử dụng địa chỉ người gửi giả mạo mang tên “Quân đội tiêu diệt kẻ phản bội nước Mỹ".

Các điều tra viên cho biết đã thu thập được hình ảnh giám sát ghi lại cảnh nghi phạm gửi thư tại nhiều bưu điện ở Oklahoma City, Dallas và San Antonio. Ngoài ra, dấu vân tay và các bằng chứng pháp y khác cũng được cho là đã giúp xác định danh tính nghi phạm.

Giới chức Mỹ đánh giá vụ việc là một nỗ lực có chủ đích nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi đối với các công chức và quan chức bầu cử trong giai đoạn nhạy cảm trước bầu cử.

Nếu bị kết án với các tội danh như cáo buộc, nghi phạm có thể đối mặt với mức án tù nhiều năm theo luật liên bang.

Theo Al Jazeera, AP