FBI bác tin Giám đốc Kash Patel bí mật đến Nga

Giám đốc FBI Kash Patel trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 12-5-2026. Ảnh: ABC7

Theo tờ The Hill, ngày 14-10, FBI công bố các đoạn video chứng minh ông Kash Patel tham dự một sự kiện tại Lynchburg, bang Virginia (Mỹ). Trước đó cùng ngày, phóng viên Ken Dilanian của đài MS NOW đưa tin ông Kash Patel đã đáp xuống thủ đô Moscow để tiến hành một cuộc gặp với giới chức an ninh Nga trong hai ngày.

Chia sẻ lại tuyên bố của FBI trên mạng xã hội, ông Kash Patel chỉ trích MS NOW đưa tin sai sự thật để thu hút người xem, đồng thời yêu cầu nhà đài cùng các bên liên quan công khai xin lỗi FBI và công chúng Mỹ.

Sau sự cố tác nghiệp, ông Ken Dilanian đã trực tiếp thừa nhận sai sót. Đại diện MS NOW từ chối bình luận thêm và dẫn phát ngôn đính chính chính thức của phóng viên trên sóng.

Theo tờ The Hill, nghi vấn về chuyến đi của Giám đốc FBI bắt nguồn từ báo cáo hồi tháng 7 của tờ Politico, cho rằng ông Kash Patel có kế hoạch tới Nga vào giữa tháng 10. Kế hoạch này từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ đảng Dân chủ. Đầu tháng này, các Hạ nghị sĩ Jamie Raskin và Jim Himes - những thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã gửi thư yêu cầu ông Kash Patel giải trình về các rủi ro bảo mật liên quan đến chuyến đi nói trên.