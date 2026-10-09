Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu, lợi nhuận năm thứ năm liên tiếp

Ngày 9/10, Tập đoàn Fast Retailing (“Fast Retailing - mã cổ phiếu: 6288) công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp Tập đoàn thiết lập kỷ lục mới.

Kết quả tích cực này đến từ sự tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận của thương hiệu UNIQLO tại tất cả khu vực so với cùng kỳ năm trước, chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng chất lượng cao nhằm truyền tải hiệu quả các giá trị của LifeWear, đồng thời tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa danh mục sản phẩm, cách thức trưng bày tại cửa hàng và hoạt động truyền thông đến khách hàng..

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2026, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 3.963,3 tỷ yên, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 718,4 tỷ yên, tăng mạnh 30,4%. Thu nhập tài chính ghi nhận lãi ròng 59,3 tỷ yên, bao gồm 52,2 tỷ yên tiền lãi đầu tư và 7,1 tỷ yên lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái từ việc quy đổi tài sản bằng ngoại tệ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 23,4%, đạt 802,5 tỷ yên, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 25,3%, đạt 542,5 tỷ yên.

Fast Retailing dự kiến nâng cổ tức cuối năm lên 530 yên/cổ phiếu. Cùng với mức cổ tức giữa năm là 320 yên/cổ phiếu, tổng cổ tức năm chính 2026 dự kiến đạt 850 yên/cổ phiếu, tăng 350 yên so với năm trước.

Tập đoàn cũng công bố dự báo kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2027, với mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến tăng 12,3%, đạt 4.450 tỷ yên; lợi nhuận kinh doanh tăng 15,5%, đạt 830 tỷ yên; lợi nhuận trước thuế tăng 9,7%, đạt 880 tỷ yên; và lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 3,2%, đạt 560 tỷ yên.

Dựa trên dự báo này, tổng cổ tức cả năm 2027 dự kiến đạt 900 yên/cổ phiếu, bao gồm cổ tức giữa năm và cuối năm đều ở mức 450 yên/cổ phiếu mỗi đợt, tăng 50 yên so với năm tài chính trước.

UNIQLO tại thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng chính

Trong năm tài chính 2026, xét theo các mảng kinh doanh của Tập đoàn, UNIQLO tại thị trường quốc tế ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu tăng 26,2% so với năm trước, đạt 2.411,1 tỷ yên, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 44,1%, đạt 439,8 tỷ yên. Biên lợi nhuận kinh doanh cũng được cải thiện, với tất cả các khu vực thuộc mảng kinh doanh này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số về cả doanh thu và lợi nhuận.

Xét theo từng thị trường và khu vực, UNIQLO tại thị trường Trung Quốc ghi nhận doanh thu đạt 724 tỷ yên, tăng 11,3% so với năm trước, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 112 tỷ yên, tăng 24,6%.

Trong năm tài chính 2026, thị trường Trung Quốc đại lục đánh dấu những tiến triển ổn định trong quá trình tái cấu trúc vận hành, đồng thời xuất hiện những tín hiệu tích cực cho thấy đà tăng trưởng trở lại.

Tính theo nội tệ, doanh thu cả năm tại thị trường này tăng khoảng 3%, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng khoảng 18% so với năm trước. Hai thị trường Hồng Kông và Đài Loan cũng ghi nhận tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính 2026.

Trong khi đó, UNIQLO tại thị trường Bắc Mỹ đạt doanh thu 364,9 tỷ yên, tăng 34,6% so với năm trước, và lợi nhuận kinh doanh đạt 67,9 tỷ yên, tăng 53,3%. Tại thị trường châu Âu, UNIQLO cũng đạt doanh thu 512,6 tỷ yên, tăng 38,7%; lợi nhuận kinh doanh đạt 91,7 tỷ yên, tăng 69%.

Lần đầu tiên, tổng doanh thu của hai khu vực Bắc Mỹ và châu Âu vượt doanh thu tại Trung Quốc, đồng thời vượt doanh thu của khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc. Kết quả này cho thấy UNIQLO tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu đã phát triển trở thành những trụ cột quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng chung của Tập đoàn.

Các khu vực bao gồm Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc ghi nhận tổng doanh thu đạt 809,4 tỷ yên, tăng 30,7% so với năm trước, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 168,3 tỷ yên, tăng 44%.

UNIQLO Nhật Bản cũng đạt kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong năm tài chính 2026, với cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm trước, đạt 1.084,8 tỷ yên, tăng 5,7%, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 8,1%, đạt 196 tỷ yên.

Doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu trong cả năm tăng 5,1% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh tích cực này được thúc đẩy bởi sức mua mạnh mẽ đối với các dòng sản phẩm có tính năng vượt trội như quần siêu co giãn Ultra Stretch và các sản phẩm chống tia UV, cùng những sản phẩm bắt kịp xu hướng về phom dáng, tiêu biểu như quần dài ống cong Barrel.

Các thương hiệu khác của Tập đoàn có cải thiện về lợi nhuận

GU, một thương hiệu thời trang khác của Tập đoàn Fast Retailing, cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể trong năm tài chính 2026. Doanh thu chạm mức 336,7 tỷ yên, tăng 1,8% so với năm trước; lợi nhuận kinh doanh tăng 11%, đạt 31,5 tỷ yên.

Mặc dù doanh số quý IV chịu ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi hoàn toàn sang bộ sưu tập Thu Đông 2026, các nỗ lực cải thiện chất lượng vận hành, lập kế hoạch bán hàng, quản lý tồn kho và các hoạt động khác đã giúp lợi nhuận được cải thiện ổn định trong suốt năm tài chính.

Trong năm tài chính 2026, các thương hiệu quốc tế khác thuộc Tập đoàn ghi nhận mức giảm doanh thu nhưng tăng trưởng về lợi nhuận, với doanh thu giảm 2,3% - xuống còn 128,5 tỷ yên, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 6,8%, lên 2,8 tỷ yên. Thương hiệu Theory trải qua giai đoạn chuyển đổi khi quá trình tái cấu trúc hoạt động trên toàn cầu tiếp tục được triển khai.

Theo đó, doanh thu cả năm giảm, trong khi lợi nhuận tính theo đồng nội tệ duy trì tương đối ổn định. Ở chiều ngược lại, thương hiệu PLST tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính 2026, nhờ doanh số tích cực từ các sản phẩm dành cho nam giới, cùng với sự đóng góp của kênh thương mại điện tử.

Hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu số 1 toàn cầu

Tập đoàn Fast Retailing tiếp tục tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thương hiệu số 1 toàn cầu và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng trên toàn thế giới: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu tăng trưởng toàn cầu; Theo đuổi mô hình kinh doanh mà trong đó, sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp cho mục tiêu bền vững; Đáp ứng nhu cầu khách hàng và xây dựng tập khách hàng mới; Đa dạng hóa các trụ cột doanh thu toàn cầu; và Thiết lập cơ cấu sinh lợi nhuận và chi phí thích ứng với bối cảnh lạm phát.

Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng chất lượng cao, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu tại các thị trường UNIQLO quốc tế, qua đó củng cố vai trò của UNIQLO như một trụ cột tăng trưởng chủ lực của Fast Retailing.

Tập đoàn cam kết sản xuất và phân phối các sản phẩm LifeWear trong môi trường làm việc lành mạnh và an toàn, giảm thiểu tác động đến môi trường, cũng như thúc đẩy vòng giá trị tuần hoàn thông qua việc tái sử dụng, tái chế và chỉnh sửa sản phẩm đã qua sử dụng, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.