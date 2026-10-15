Fashion Week SS2027: Jang Won Young vượt qua Jisoo, Nhiệt Ba dẫn đầu C-Biz

Big Four Fashion Week mùa Xuân Hè 2027 vừa khép lại với nhiều chỉ số đáng chú ý. Theo nền tảng Lefty, Fashion Month mùa này tạo ra tổng giá trị truyền thông EMV (Earned Media Value) đạt 1,24 tỷ USD (32.364 tỷ đồng), tăng 64% so với mùa Thu Đông 2026.

Paris vẫn là kinh đô có sức lan tỏa lớn nhất, góp 795,6 triệu USD (tương đương khoảng 20.765 tỷ đồng) EMV, khoảng 64% tổng giá trị toàn mùa. Milan về nhì với 311,4 triệu USD (khoảng 8,128 tỷ đồng), tiếp đến là New York với 107 triệu USD (khoảng 2,793 tỷ đồng) và London với 27,3 triệu USD (khoảng 712 tỷ đồng).

Bài phân tích mới nhất của tạp chí VOGUE "Who Won Fashion Month SS27 on Social Media?" nhấn mạnh rằng những cái tên đến từ thị trường Thái Lan lần đầu thắng dàn idol K-Pop.

Theo bà Anna Ross, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích của Karla Otto - đơn vị hợp tác cùng Lefty thực hiện báo cáo Paris Fashion Week Xuân Hè 2027, cả năm vị trí dẫn đầu (Top Profiles) đều thuộc về thị trường Thái Lan. Tổng cộng, nhóm nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung Thái Lan tạo ra 412,2 triệu USD EMV (khoảng 10,758 tỷ đồng), cao hơn toàn bộ Paris Fashion Week Thu Đông 2026. Trong Top 50 tài khoản được theo dõi, các nghệ sĩ Thái chiếm 52% tổng EMV của Fashion Week.

Tâm điểm của làn sóng vẫn là LingOrm. Cặp sao The Secret Of Us nối dài chuỗi chiến thắng khi dẫn đầu với hơn 200 triệu USD (khoảng 5,220 tỷ đồng) EMV. Trong đó, 20 bài đăng của Orm về Dior tạo ra 112 triệu USD (khoảng 2,923 tỷ đồng) EMV; Lingling theo sát với 89 triệu USD (khoảng 2,323 tỷ đồng) EMV. Cặp đại sứ người Thái này giúp nhà mốt Dior giữ ngôi vương trên BXH thương hiệu, cán mốc 360 triệu USD (khoảng 9,352 tỷ đồng) EMV.

Trước đó, BXH Social Share of Voice (SOV) đã ghi nhận sức công phá dữ dội của LingOrm. Lingling đứng đầu với 24,31%, theo sau là Orm (22,59%). Tổng SOV của cặp sao đạt 46,90%, gần một nửa thị phần thảo luận trong 479 nhân vật được theo dõi.

Cặp nam chính KengNamping từ Khemjira The Series lần đầu đổ bộ Paris Fashion Week tạo ra "cơn địa chấn truyền thông". Báo cáo từ Lefty nhấn mạnh sự hiện diện của cặp đôi nam - nam là yếu tố then chốt giúp thương hiệu Schiaparelli về đích ở vị trí thứ hai trong BXH thương hiệu. Đây là lần đầu tiên nhà mốt lọt Top 5 BXH, đạt 63 triệu USD (khoảng 1.644 tỷ đồng) EMV. Chỉ số tăng 343% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Onclusive cũng đưa ra nhận định tương tự. Namping Napatsakorn và Keng Harit lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với 6,03% và 5,96% SOV. Cặp sao góp sức đẩy Schiaparelli "bật cao" đột biến về độ hiện diện trên mạng xã hội.

Theo phân tích được Vogue dẫn lại, một phần lợi thế của dàn sao Thái đến từ sự "năng nổ" trên MXH của cả celeb lẫn cộng đồng người hâm mộ của họ. Trung bình trong mỗi chuyến công tác tại Fashion Week, một sao Thái chia sẻ từ 20 đến 30 bài viết.

Thống kê từ Lefty (2024) cho biết tần suất đăng bài của các ngôi sao Thái Lan cao gấp 3 lần các quốc gia khác. Fandom của nhóm diễn viên xứ Chùa Vàng được đánh giá cao về sức mạnh huy động, chiến thuật "cày" số liệu cuồng nhiệt trên các nền tảng số.

Dù không còn vị thế dẫn đầu, dàn idol K-Pop vẫn là thế lực có sự hiện diện đáng kể trên mặt trận truyền thông. Ở BXH Social SOV (Onclusive), Anton RIIZE đứng thứ 11 (1,36%), Keonho CORTIS xếp thứ 12 (1,10%). Tam ca BLACKPINK gồm Lisa, Rosé và Jisoo lần lượt dừng chân ở vị trí 13 (1,01%), 15 (0,94%) và 18 (0.85%).

Ở mặt trận EMV, Jang Won Young IVE và Felix StrayKids là hai idol duy nhất lọt Top 10. Trong đó, con số 12,2 triệu USD (khoảng 315,98 tỷ đồng) EMV của Jang Won Young ngay trong lần chào sân Dior gây chú ý nhất. Chỉ số ấn tượng nhất dàn idol K-Pop tại Paris Fashion Week Xuân Hè 2027 được cho là giúp nữ idol đến gần hơn với danh phận đại sứ nhà mốt Pháp.

Các nhà mốt xa xỉ thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Theo Lefty, Paris Fashion Week Xuân Hè 2027 ghi nhận có sự sụt giảm về số lượng sao Trung Quốc trên hàng ghế đầu. Tuy nhiên, hoạt động của những gương mặt được lựa chọn lại tạo ra ra tác động rõ nét.

Địch Lệ Nhiệt Ba được "điểm danh" là sao Hoa ngữ nổi bật nhất. Lefty ước tính nội dung của cô trên tài khoản Weibo chính thức của Dior tạo ra 20 triệu USD (khoảng 520 tỷ đồng) EMV cho nhà mốt. Ở BXH Social SOV của Onclusive, Vương Nhất Bác là ngôi sao Hoa ngữ duy nhất lọt top. Nam đại sứ Chanel về đích ở vị trí thứ 14 (0,97%).