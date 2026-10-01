Fashion show 'Rằm Rộ' đưa sắc màu Trung thu Việt lên sàn diễn

Fashion show “Rằm Rộ” được tổ chức ở "giữa lòng" Hà Nội.

Ngày 11/09, tại Di tích 40 Lãn Ông (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), buổi trình diễn thời trang (fashion show) Rằm Rộ đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng. Chương trình mở ra một không gian nơi những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt được kể lại qua thời trang, âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Lấy cảm hứng từ hình tượng đầu sư tử Việt, Rằm Rộ hướng tới việc đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại thông qua nhiều điểm chạm sáng tạo. Trong hành trình ấy, màn trình diễn thời trang là nơi những ý tưởng được bước ra khỏi bản vẽ, trở thành thiết kế thực tế và hiện diện trên một sàn diễn giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Từ những ý tưởng đầu tiên đến sàn diễn mùa Trăng

Trước show diễn thời trang, hành trình sáng tạo của Rằm Rộ đã được khởi động với cuộc thi Rộ Sắc, thu hút hơn 66 tác phẩm tham dự và hơn 35.000 lượt bình chọn. Từ những tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng đầu sư tử Việt, các tác phẩm nổi bật tiếp tục được hiện thực hóa và trở thành một phần của fashion show.

Những tác phẩm nổi bật của Rộ Sắc tiếp tục hành trình từ cuộc thi sáng tạo đến sân khấu Rằm Rộ.

Ngay tại chương trình, Top 9 Rộ Sắc được vinh danh và các giải thưởng chung cuộc được công bố. Sư Nguyệt giành Giải Nhất, Nguyệt Cẩm Sư đạt Giải Nhì và Sơn Mài Ký Ức nhận Giải Ba; các tác phẩm đạt thứ hạng cao sau đó tiếp tục xuất hiện trên runway, nối dài hành trình từ một ý tưởng sáng tạo đến sản phẩm có thể bước vào đời sống.

Không gian sáng tạo của Fashion Show tiếp tục được mở rộng với Mai Xinh Đón Rằm - hoạt động do BEAT Network phối hợp cùng tựa game Play Together triển khai.

Hai nghệ sĩ nổi bật của Mai Xinh Đón Rằm: Quán quân sanlouis và Á quân ᴘʟᴀʏメLiam12th4.

Lấy cảm hứng từ nhân vật NPC chị Mai quen thuộc trong Play Together, cuộc thi đã thu hút hơn 700 bài dự thi, trong đó ba thiết kế nổi bật được lựa chọn để hiện thực hóa thành trang phục ngoài đời thực và trình diễn tại Fashion Show.

Sân khấu cũng dành một khoảnh khắc đặc biệt để vinh danh hai Kaia Artist nổi bật: sanlouis - Quán quân với tác phẩm Nguyệt Dạ Long Lân, và ᴘʟᴀʏメLiam12th4 - Á quân với Mai Xinh Nghinh Lân, trước khi những cảm hứng sáng tạo ấy tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ thời trang trên sàn runway.

Khi sắc màu Trung Thu bước lên sàn diễn

Sau những phần vinh danh, sân khấu chuyển nhịp với màn trình diễn ca khúc chủ đề Rằm Rộ của Hà Myo. Âm hưởng dân gian hòa cùng màu sắc âm nhạc đương đại tạo nên lời gọi Hội, mở đường cho những bước chân đầu tiên trên runway.

Hà Myo và Xệ Xệ mang âm nhạc Trung Thu đến sân khấu Rằm Rộ.

Fashion show Rằm Rộ sử dụng những mẫu thiết kế đến từ sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, kết hợp cùng các phụ kiện lấy cảm hứng từ hình tượng sư tử Việt. Bên cạnh đội ngũ người mẫu chuyên nghiệp, sự tham gia của các Nhà sáng tạo nội dung Cộng đồng (Community Creators) cũng giúp sàn diễn trở thành một không gian mở hơn, nơi người trẻ không chỉ ngồi dưới khán đài mà trực tiếp trở thành một phần của mùa Hội.

Phiên trình diễn đầu tiên mang tên Gọi Trăng, mở màn với Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương trong vai trò First Face, và khép lại với Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi ở vị trí Vedette.

Trên sàn diễn, những thiết kế thời trang được đặt cạnh các tác phẩm nổi bật của Rộ Sắc, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nhiều lớp sáng tạo khác nhau: từ nghiên cứu chất liệu văn hóa, thiết kế mỹ thuật đến ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Phạm Thùy Dương (bên trái) mở màn phiên Gọi Trăng, Á hậu Vân Nhi xuất hiện cùng tác phẩm Sư Nguyệt.

Nếu Gọi Trăng là lời mở đầu, phiên trình diễn thứ hai mang tên Rằm Rộ đưa sân khấu bước vào những khoảnh khắc sôi động nhất. Người mẫu, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Mai Ngô đảm nhận vị trí First Face, trong khi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Châu Anh xuất hiện ở vị trí Vedette.

Phiên diễn quy tụ đội ngũ người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời giới thiệu những thiết kế được hiện thực hóa từ Mai Xinh Đón Rằm và các sáng tạo nổi bật trong hành trình của chiến dịch.

Mai Ngô (bên trái) mở màn phiên trình diễn Rằm Rộ, Á hậu Châu Anh xuất hiện cùng tác phẩm Sơn Mài Ký Ức.

Qua từng bước catwalk, những đường nét, chất liệu và màu sắc mang hơi thở đương đại cùng xuất hiện trong một không gian vốn gắn với chiều sâu lịch sử của phố cổ. Sự giao thoa ấy tạo nên một cách kể khác cho Trung Thu: không chỉ bằng ký ức hay những biểu tượng quen thuộc, mà bằng chính ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Sau hai phiên trình diễn, ông Bùi Tuấn Anh, Đại diện chiến dịch Rằm Rộ đã có những chia sẻ về tinh thần và hành trình mà Rằm Rộ đang theo đuổi trong mùa Trăng năm nay.

Từ cuộc thi sáng tạo đến những bộ trang phục được hiện thực hóa, từ Community Creators đến những gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn chuyên nghiệp, buổi trình diễn thời trang Rằm Rộ cho thấy văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể tiếp tục hiện diện bằng nhiều hình thức mới khi được trao vào tay một thế hệ sẵn sàng tìm hiểu, thử nghiệm và sáng tạo.

Ông Bùi Tuấn Anh, đại diện BEAT Network, chia sẻ ý nghĩa của chiến dịch.

Khép lại chương trình, Xệ Xệ mang đến ca khúc Trăng Rằm Hội Sư, đưa những nhịp điệu rộn ràng của mùa Hội trở lại sân khấu trong những phút cuối.

Để những ý tưởng của mùa Trăng có thể bước lên một sàn diễn thực tế, fashion show “Rằm Rộ” là thành quả từ sự chung tay của nhiều cá nhân và đơn vị. Một mùa Trăng không chỉ được nhớ lại, mà đang được thế hệ hôm nay cùng nhau tiếp tục tạo nên.

Fashion show Rằm Rộ là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động thuộc IP văn hóa cộng đồng Rằm Rộ, với những điểm chạm mùa Trăng sẽ lần lượt được hé lộ trong thời gian tới. Theo dõi hành trình “Rằm Rộ” và cập nhật các hoạt động mới nhất tại đây.