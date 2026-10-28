'Farm' bí kíp viết lách siêu cấp bá khí cùng trợ lý AI từ Chiến thần Ngữ Văn

Chương trình talkshow “Học Văn trong thời đại AI” được tổ chức vào chiều 27/10, tại trường Tây Úc (P. Xuân Hòa, TP.HCM). Hoạt động nằm trong chuỗi school tour kỷ niệm 35 năm báo Hoa Học Trò đồng hành cùng teen Việt và giao lưu giới thiệu đặc san giáo dụcChiến thần Ngữ Văn của tác giả Đinh Hằng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trong vai trò host của chương trình. Ảnh: Hoài Mong

Sự xuất hiện của AI và ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến bộ môn Ngữ Văn chính là chủ đề nóng hổi được hai diễn giả là tác giả Đinh Hằng và thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi (giảng viên khoa Ngữ Văn - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cùng chia sẻ ngay trong buổi talkshow Học Văn trong thời đại AI.

Thầy Nguyễn Hữu Long - Tổng Hiệu trưởng Hệ thống trường Tây Úc & cô Nguyễn Hoàng Minh Tâm - Hiệu trưởng Hệ thống trường Tây Úc - The Western Australian School System (WASS). Ảnh: Hoài Mong.

Đứng trước câu hỏi về việc AI có thể dễ dàng phân tích, thậm chí viết văn, làm thơ chỉ trong vài giây, thầy Khôi gợi nhắc về bản chất của công nghệ qua câu nói nổi tiếng của tác giả Kasparov: "Máy móc có khả năng tính toán, còn con người có khả năng thấu hiểu; máy móc vận hành theo chỉ dẫn, còn chúng ta hành động có mục đích; máy móc có tính khách quan, còn chúng ta có đam mê".

Những chia sẻ bổ ích đến từ tác giả Đinh Hằng và thầy Bảo Khôi. Ảnh: Hoài Mong

Vậy nên thay vì chạy đua năng suất với công nghệ, thầy khuyên các bạn nên tập trung đầu tư vào năng lực sống và trải nghiệm nhiều hơn. Những trải nghiệm ấy không nằm ở đâu xa, mà ở trong chính hành động dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức tham gia câu lạc bộ mới, hay kiên trì hoàn thành mục tiêu đã đặt ra... Chính vốn sống qua những trải nghiệm này sẽ giúp nâng cao năng lực viết lách, tiếp thu kiến thức và từ đó giúp teen có định hướng tư duy tốt hơn.

Teen háo hức đọc báo Hoa Học Trò. Ảnh: Hoài Mong

Có một tín hiệu rất vui là khi tác giả Đinh Hằng đặt câu hỏi về số lượng sách đã đọc trong một năm (không tính sách giáo khoa và truyện tranh), xem bạn nào đọc hơn 10 cuốn/năm, thì rất đông teen trường Tây Úc đã giơ tay đầy tự hào. Nhiều bạn còn chia sẻ đã mua sách Chiến thần Ngữ Văn. Teen Việt rõ ràng vẫn đang giữ vững phong độ mê đọc sách, sẵn sàng tích lũy vốn sống, nâng cấp khả năng phân tích, và giữ được góc nhìn cá nhân riêng để tự tin “chung sống hòa bình” cùng công nghệ.

Những cánh tay giơ lên đầy phấn khích từ teen trường Tây Úc. Ảnh: Hoài Mong

Teen trường Tây Úc “canh tác hào quang” khi tham gia trò chơi đố vui. Ảnh: Hoài Mong

Từ câu chuyện tích lũy trải nghiệm sống, nhiều bạn cũng băn khoăn làm thế nào để có chất liệu viết khi vốn sống chưa nhiều. Thầy Bảo Khôi đã đưa ra gợi ý bằng việc nhắc lại câu nói quen thuộc: “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”. Thầy khuyên teen hãy tập ghi lại những câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống hằng ngày với thầy cô, ba mẹ, bạn bè. Bởi cùng một sự việc, mỗi người sẽ có những cảm xúc, góc nhìn khác nhau.

Thầy Bảo Khôi chia sẻ bí kíp học Văn với teen trường Tây Úc. Ảnh: Hoài Mong

Các cư dân trường Tây Úc tự tin trả lời những câu hỏi của hai diễn giả. Ảnh: Hoài Mong

Đừng đợi đến khi vốn sống đủ nhiều, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình trở thành “nhà văn” ngay từ hôm nay. Chị Đinh Hằng còn khích lệ: “Hãy cứ viết đi. Viết từ những điều nhỏ nhất, đó chính là chất liệu để làm nên những trang viết đầu tiên nuôi lớn tình yêu văn chương trong những ngày tháng sau này của các bạn”.

Và để lời khuyên “hãy cứ viết đi” không chỉ dừng lại ở câu chuyện truyền cảm hứng, đặc san Chiến thần Ngữ Văn của tác giả Đinh Hằng chính là bí kíp trao tay giúp teen gỡ “bí” trên hành trình chinh phục môn Văn.

Các diễn giả cùng thảo luận về việc học Văn trong thời đại AI. Ảnh: Hoài Mong

Cuốn sách gồm 12 chương, được sắp xếp đan xen những bài học về kĩ thuật viết lách cùng với những tâm sự, suy ngẫm của tác giả về nghề viết. Trong mỗi phần, tác giả hướng dẫn kĩ thuật viết từng chút một, từ cách miêu tả thiên nhiên sao cho hấp dẫn, cách rèn giọng văn riêng, phong cách “show, don’t tell”… Mỗi kĩ thuật viết đều có dẫn chứng cụ thể, được bóc tách, mổ xẻ từng lớp cấu trúc để bắt được cái hay trong cách hành văn. Đặc biệt, ở cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt các ý chính, giúp bạn đọc khái quát lại và dễ dàng bắt tay vào thực hành ngay sau khi đọc xong.

Bạn Hà Mỹ Anh (Lớp 7H, trường Tây Úc) hào hứng kể: “Mình đã mua sách Chiến thần Ngữ Văn từ năm ngoái và ấn tượng nhất với kĩ thuật miêu tả thiên nhiên mà tác giảĐinh Hằng đã chia sẻ trong bài viết về sa mạc Sahara. Mình học được cách sử dụng hình ảnh màu sắc và chi tiết, cách cảm nhận và biến thiên nhiên thành thực thể sống, cách dùng câu ngắn-dài linh hoạt tạo nhịp điệu cho đoạn văn”.

Truyền cảm hứng về sự kiên trì cho teen theo đuổi hành trình viết, chị Đinh Hằng trải lòng: “Những bài viết đầu tiên đăng trên trang blog của chị không có ai đọc. Nhưng chị vẫn kiên trì viết về những nơi chị đặt chân đến, chia sẻ nơi ấy đáng để đi như thế nào. Khi làm một công việc nào đó đủ lâu thì sẽ đạt được thành công nhất định, nhưng để đạt được thành công đó thì cũng phải thất bại rất nhiều”.

Đúng như Hoa hậu Hà Trúc Linh đúc kết: “Người thành công nhất không phải là người xuất sắc ngay từ đầu mà là người kiên trì nhiều nhất”.

Đó cũng chính là công thức tạo nên “aura bá khí” của Em Xinh Chi Xê - khách mời đặc biệt khiến hội trường bùng nổ vào những phút cuối. Từng là một cô học trò siêu hướng nội và rất sợ đứng trước đám đông, nhưng nhờ sự kiên trì unlock giới hạn bản thân mỗi ngày, Chi Xê giờ đây đã tự tin tỏa sáng rực rỡ.

Ca sĩ Chi Xê tặng quà móc khóa con cá cho các bạn khi hát bài “Con cá”. Ảnh: Hoài Mong

“Bắn” tần số năng lượng tích cực đến teen trường Tây Úc, Chi Xê còn đem theo những món quà nhỏ xinh do tự tay chị chuẩn bị, khiến bầu không khí càng “nhiệt” hơn nữa.

Sự xuất hiện của ca sĩ Chi Xê khiến teen bùng nổ năng lượng. Ảnh: Hoài Mong

Hẹn gặp bạn trong các chương trình sắp tới cùng nhà Hoa. Ảnh: Hoài Mong