FAO vinh danh 10 phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp

10 phụ nữ tiêu biểu trong hệ thống nông nghiệp - thực phẩm và phát triển nông thôn Việt Nam được FAO vinh danh. (Ảnh: Hồng Thủy/ NN&MT)

Tại Hội nghị Ngày Lương thực Thế giới năm 2026 diễn ra ngày 15/10 tại TP.HCM, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã tôn vinh 10 phụ nữ Việt Nam có đóng góp cho hệ thống nông nghiệp - thực phẩm và phát triển nông thôn. Những gương mặt được vinh danh đại diện cho nhiều lĩnh vực, từ khởi nghiệp, kinh doanh nông sản đến nghiên cứu khoa học, quản lý và ứng dụng công nghệ.

Hoạt động do Văn phòng Đại diện FAO tại Việt Nam thực hiện, hưởng ứng Năm Quốc tế Phụ nữ làm Nông nghiệp 2026, đồng thời nằm trong sáng kiến toàn cầu “100 Phụ nữ tiêu biểu của FAO trong Hệ thống Nông nghiệp - Thực phẩm và Phát triển nông thôn”.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí: tác động thực tế, vai trò dẫn dắt, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bà Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, được ghi nhận với vai trò tiên phong phát triển chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao, khởi xướng chương trình sữa học đường quốc gia và thúc đẩy phát triển thực phẩm sạch theo hướng xanh, tuần hoàn.

Bà Thạch Thị Chal Thi, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm, phát triển thương hiệu Sokfarm với các sản phẩm từ mật hoa dừa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Mô hình liên kết hơn 150 hộ trồng dừa, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ, trong đó có nhiều lao động người Khmer.

Trong khi đó, bà Lâm Ngọc Bảo Hân, nhà sáng lập thương hiệu “Gia đình Nhà Cua” tại Cà Mau, phát triển mô hình nuôi tôm, cua và cá dưới tán rừng ngập mặn theo hướng sinh thái, có khả năng truy xuất nguồn gốc. Bà Nguyễn Phạm Cẩm Tú, đồng sáng lập, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng CAS tại Đà Nẵng, phát triển mô hình AgriSolar kết hợp sản xuất nông nghiệp với năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa.

Các gương mặt còn lại gồm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; bà Đinh Thị Tiếu Oanh, nhà nghiên cứu cà phê với gần 30 năm kinh nghiệm; Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải, cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm minh bạch; bà Nông Thị Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Y dược học cổ truyền Yên Thế; và bà Lương Thị Hạnh, nhà sáng lập, điều hành Công ty cổ phần Hanhsilk.

Các mô hình và hoạt động của những phụ nữ này gắn với nhiều mục tiêu như nâng cao chất lượng nông sản, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, phát triển sinh kế cộng đồng và bảo tồn nghề truyền thống.

Theo Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, việc bảo đảm cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong tiếp cận đất đai, nguồn vốn, tri thức và thị trường có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển nông nghiệp và cải thiện đời sống cộng đồng. Mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực, đồng thời khuyến khích phụ nữ tham gia ra quyết định và đảm nhận vai trò lãnh đạo, là nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sinh kế và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.