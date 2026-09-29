FAO nhấn mạnh vai trò của rừng trong phát triển toàn cầu

Một góc rừng nguyên sinh ở thủ đô La Habana. Ảnh minh họa: Việt Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) đã nhấn mạnh đến vai trò cốt lõi của rừng đối với an ninh lương thực, sinh kế và khí hậu, đồng thời kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để đối phó với nạn phá rừng, cháy rừng và quản lý kém bền vững.

Báo cáo của FAO nêu rõ hơn 5 tỷ người hiện đang phụ thuộc vào rừng để mưu sinh. Tại nhiều cộng đồng, thực phẩm từ rừng cung cấp tới 80% lượng protein hằng ngày và chiếm 1/2 trọng lượng thực phẩm tiêu thụ.

Báo cáo “Rừng cho thực phẩm: Nuôi sống con người, duy trì hành tinh” được công bố tại hội nghị cho biết có hơn 50.000 loài hoang dã từ rừng đang được sử dụng cho các mục đích thiết yếu, gồm ít nhất 10.000 loài làm thực phẩm giúp đa dạng hóa dinh dưỡng và đóng vai trò như lưới an toàn trước các cú sốc kinh tế, khí hậu. Ngoài ra, rừng còn hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp qua việc bảo vệ đất, duy trì loài thụ phấn và đóng góp tới 20% thu nhập hộ gia đình nông thôn.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc FAO lưu ý những đóng góp to lớn này vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các số liệu thống kê và chính sách công. Ngoài ra, những hiểm họa như cháy rừng đang tàn phá ít nhất 127 triệu ha đất rừng mỗi năm. Thông qua Trung tâm Quản lý cháy rừng toàn cầu, FAO đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới để giải quyết tình trạng này.

Cũng trong phiên khai mạc, FAO đã ra mắt ấn bản “Tình trạng rừng thế giới” (SOFO) 2026, tập trung vào chiến lược phục hồi rừng và cảnh quan. Dữ liệu cho thấy toàn cầu hiện có 1,56 tỷ ha đất bị suy thoái, bao gồm 460 triệu ha đất rừng. Đáng chú ý, 91 quốc gia đã cam kết khôi phục 190 triệu ha rừng suy thoái. Dù việc đạt các mục tiêu toàn cầu vào năm 2030 vẫn là thử thách lớn, đây là đầu tư chiến lược mang lại lợi ích dài hạn cho các hệ thống nông sản thực phẩm.

Để thu hẹp khoảng cách chính sách, FAO đề xuất 4 ưu tiên hành động, gồm lồng ghép rừng vào chiến lược an ninh lương thực quốc gia; tăng cường dữ liệu và nghiên cứu; nhân rộng quản lý rừng bền vững; đồng thời thúc đẩy quyền sử dụng đất an toàn cùng đầu tư có trách nhiệm.

Sự kiện COFO kết hợp cùng Tuần lễ rừng thế giới lần thứ 10 diễn ra từ ngày 28/9-2/10, tập trung thảo luận về kinh tế sinh học, nông lâm kết hợp và sáng kiến thành phố xanh nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).