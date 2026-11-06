FAO hối thúc hành động bảo vệ các loài thụ phấn

Đàn bướm ở Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình, Việt Nam). Ảnh minh họa: Đức Phương/TTXVN

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 5 - 6/11, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia và tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi tăng cường hành động khẩn cấp để bảo vệ các loài thụ phấn - thành tố giữ vai trò nền tảng đối với hệ thống nông sản thực phẩm, đa dạng sinh học và sinh kế nông thôn trên toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của các loài thụ phấn, khi có đến khoảng 75% các loại cây trồng lương thực quan trọng nhất thế giới phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình thụ phấn để đảm bảo về số lượng, chất lượng cũng như sự đa dạng.

Tuy nhiên, các loài như ong, bướm và nhiều sinh vật thụ phấn khác đang phải đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng từ tình trạng mất môi trường sống, khủng hoảng khí hậu, sự xuất hiện của các loài ngoại lai xâm hại, dịch bệnh và các thực hành nông nghiệp kém bền vững. Trước thực trạng này, người đứng đầu FAO khẳng định thế giới cần vượt qua các cam kết lý thuyết để chuyển hóa thành những hành động thiết thực mang lại kết quả hữu hình tại thực địa.

Một trong những trọng tâm thảo luận tại hội nghị lần này là đề xuất thành lập Nền tảng thụ phấn toàn cầu, theo ủy nhiệm từ các quốc gia thành viên thông qua Ủy ban tài nguyên di truyền vì nông nghiệp và thực phẩm. Sáng kiến này kỳ vọng sẽ tạo ra một đầu mối kết nối các chương trình hiện có, thúc đẩy trao đổi tri thức khoa học, đổi mới sáng tạo và củng cố năng lực hành động ở cấp quốc gia, đồng thời bổ trợ cho Sáng kiến thụ phấn quốc tế thuộc Công ước về đa dạng sinh học.

Hội nghị cũng dành không gian lớn để thảo luận về vai trò tiên phong của người bản địa, cộng đồng địa phương, nông dân, phụ nữ và giới trẻ trong công tác bảo tồn gắn liền với bảo đảm an ninh lương thực.

Bên cạnh đó, FAO nhấn mạnh mọi nỗ lực phối hợp quốc tế đều phải đi kèm với nguồn đầu tư tài chính bền vững, quan hệ đối tác chặt chẽ và các giải pháp thực tế nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất.