FAO giới thiệu bộ Hướng dẫn quản lý đất đai tích hợp cập nhật

Đây là đợt điều chỉnh quy mô lớn đầu tiên của khung chính sách này kể từ năm 1993, mang đến giải pháp hiện đại, tự nguyện và không ràng buộc pháp lý nhằm giúp các quốc gia ứng phó với tình trạng cạn kiệt và xung đột lợi ích đối với tài nguyên đất, thổ nhưỡng và nước.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) tại Yerevan, Armenia ngày 18/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

ILUP ra đời trong bối cảnh áp lực về tài nguyên toàn cầu chạm mức báo động. Xung đột giữa nhu cầu mở rộng nông nghiệp, đô thị hóa, phát triển hạ tầng với nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu đang đẩy nhiều quốc gia vào thế bế tắc. Khung chính sách của FAO cung cấp công cụ giúp các chính phủ cân bằng các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội mà vẫn giữ vững mục tiêu trung hòa suy thoái đất và phục hồi sinh thái.

Điểm đổi mới cốt lõi của ILUP nằm ở việc tích hợp sâu rộng các thành tựu công nghệ đột phá. Hướng dẫn mới khai thác tối đa công nghệ không gian địa lý, hệ thống thông tin kỹ thuật số, phân tích đa tiêu chí và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định hiện đại. Đặc biệt, khái niệm "trí tuệ thổ dưỡng" được đặt làm trung tâm.

Phó Tổng giám đốc FAO, bà Beth Bechdol nhấn mạnh việc kết hợp giữa dữ liệu địa chất, bản đồ số hóa, công nghệ giám sát hiện đại và tri thức bản địa sẽ là chìa khóa để đưa ra các quyết định đầu tư, sản xuất và phục hồi đất đai một cách chính xác, hiệu quả nhất.

Được thiết kế theo phương châm thực tiễn và do quốc gia làm chủ, ILUP không nhằm mục đích thay thế hay áp đặt đối với hệ thống quy hoạch hiện hành của bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, ILUP đóng vai trò bổ trợ, cho phép các chính phủ linh hoạt điều chỉnh các chỉ số, quy trình và công cụ sao cho phù hợp với khung pháp lý cùng hoàn cảnh thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, FAO đặt sự tham gia minh bạch, bao trùm của các bên liên quan, từ cộng đồng địa phương đến các nhà quản lý, làm nền tảng cho mọi công đoạn quy hoạch.

Sự kiện ra mắt ILUP đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang hệ thống nông nghiệp - thực phẩm hiệu quả, bền vững và có sức chống chịu cao. Đây cũng là công cụ thực tiễn củng cố tính tương hỗ giữa các Công ước Rio và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của LHQ. Để hỗ trợ đưa chính sách vào thực địa, FAO cho biết sẽ sớm phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hành, cụ thể hóa khung quy trình 9 bước của ILUP thành các hành động triển khai chi tiết cho các nhà quản lý và chuyên gia trên toàn cầu.