FAO: Giá thịt lợn tiếp tục giảm, giá gạo tăng nhẹ

Ảnh minh họa: Hà Anh - Mekong ASEAN.

Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá thực phẩm FAO (FFPI) đạt trung bình 133,9 điểm trong tháng 10/2026, giảm 1,2% so với mức điều chỉnh trong tháng 9/2026 và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Chỉ số giá ngũ cốc FAO đạt trung bình 116,8 điểm vào tháng 10, giảm 4,5% so với tháng 9 và 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá lúa mì thế giới giảm sau 4 tháng tăng liên tiếp. Nguyên nhân đến từ nhu cầu của thị trường thấp và triển vọng sản lượng cải thiện, đặc biệt ở Argentina.

Giá mặt hàng ngô quốc tế cũng hạ nhiệt so với tháng trước sau khi đạt mức cao nhất trong ba năm vào tháng 9, chủ yếu chịu áp lực khi Mỹ bước vào vụ thu hoạch và kỳ vọng nguồn cung cao ở các nước xuất khẩu lớn tại Nam Mỹ.

Ngược lại, chỉ số giá gạo lại tăng 1,6% so với tháng 9/2026. Bên cạnh thời tiết bất lợi và chi phí gia tăng, tình hình thu hoạch chậm tại một số quốc gia xuất khẩu cũng tạo áp lực lên giá gạo.

Chỉ số giá dầu thực vật FAO đạt trung bình 199,2 điểm vào tháng 10, tăng nhẹ 0,3% so với tháng 9/2026, chủ yếu nhờ mức báo giá dầu đậu nành và dầu hướng dương cao hơn, bù đắp cho mức giảm giá của dầu hạt cải.

Chỉ số giá thịt FAO đạt trung bình 125,5 điểm vào tháng 10, giảm 1,2% so với tháng trước. Mức giảm diễn ra đối với thịt lợn, cừu và bò, trong khi giá thịt gia cầm ổn định.

Giá thịt lợn giảm chủ yếu do giá ở khu vực EU (nơi có nguồn cung lớn) thấp và cơ hội xuất khẩu hạn chế; cùng với đó là nhu cầu quốc tế với mặt hàng này không cao. Giá thịt bò giảm nhẹ khi Australia – một trong những thị trường xuất khẩu thịt bò lớn nhất trên thế giới – ghi nhận mức báo giá thấp. Giá thịt cừu giảm so với tháng trước do nguồn cung từ Australia lớn hơn dự báo, điều này đã tạo áp lực lên giá thế giới.

Giá thịt gia cầm duy trì ổn định khi nhu cầu quốc tế không biến động cùng với nguồn cung lớn. Tại Brazil – quốc gia xuất khẩu thịt gia cầm lớn trên thế giới – có mức báo giá thịt gia cầm xuất khẩu hầu như không đổi.

Chỉ số giá sản phẩm sữa FAO đạt trung bình 117,8 điểm vào tháng 10, giảm 1,1% so với tháng 9, chủ yếu bởi mức giảm của giá bơ và phô mai khi nguồn cung dồi dào và nhu cầu thị trường suy yếu.

Chỉ số giá đường FAO đạt trung bình 121,3 điểm vào tháng 10, tăng 6,6% so với tháng 9 và tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu 4 tháng tăng liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2024.

Sự gia tăng này chủ yếu do thời tiết đã làm ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch tại vùng sản xuất trọng điểm của Brazil. Áp lực tăng giá còn đến từ những lo ngại ảnh hưởng của thời tiết sẽ làm sản lượng đường tại Ấn Độ thấp hơn.