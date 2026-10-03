FAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Washington, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 2/10, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết giá lương thực toàn cầu trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn và những lo ngại về điều kiện thời tiết.

Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Các chỉ số tham chiếu của FAO về giá ngũ cốc, đường và dầu thực vật lần lượt tăng 5,1%, 6,1% và 0,9% so với tháng trước, trong khi giá thịt và các sản phẩm từ sữa giảm lần lượt 1,1% và 0,1%.

Chuyên gia kinh tế của FAO, ông Maximo Torero cho biết tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz và khu vực Biển Đen, kết hợp với các cú sốc khí hậu, đang gây áp lực đối với giá năng lượng, chi phí vận tải và các mặt hàng lương thực thiết yếu. Ông Torero nhận định rằng nếu những áp lực này kéo dài, chúng có thể sẽ tác động đến giá lương thực bán lẻ cho người tiêu dùng, đặc biệt là tại các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực và năng lượng.

Theo FAO, những lo ngại về hiện tượng thời tiết El Nino khắc nghiệt đã đẩy giá đường quốc tế lên mức cao nhất trong 18 tháng. Trong khi đó, sự gián đoạn hoạt động thương mại tại Biển Đen do xung đột đã khiến giá lúa mì kỳ hạn tăng lên mức cao nhất trong 3 năm vào đầu tháng 9 vừa qua.

FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 đạt 2,979 tỷ tấn, gần như không thay đổi so với dự báo trước đó. Con số này thấp hơn 2,1% so với mức của năm 2025 nhưng vẫn là mức cao thứ hai từng được ghi nhận.

Ngoài ra, FAO cũng hạ dự báo về thương mại ngũ cốc toàn cầu niên vụ 2026/2027 xuống 0,7% so với mức dự báo tháng 9, do kỳ vọng xuất khẩu lúa mì và ngô giảm trong bối cảnh các tuyến đường vận tải biển tại Biển Đen bị hạn chế.