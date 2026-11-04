FAO gắn an ninh lương thực với bảo tồn đa dạng sinh học

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu tại sự kiện ngày 3/11, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ nhiệm Văn phòng FAO Godfrey Magwenzi nhấn mạnh rằng an ninh lương thực và đa dạng sinh học có mối quan hệ gắn kết không thể tách rời, đòi hỏi phải chuyển đổi toàn diện các hệ thống nông nghiệp - thực phẩm.

Phân tích mới nhất của FAO về Chiến lược và Kế hoạch Hành động đa dạng sinh học quốc gia (NBSAPs) cho thấy các hệ thống nông nghiệp - thực phẩm có sự liên đới tới toàn bộ 23 mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh -Montreal (KMGBF), trong đó gần 63% các mục tiêu quốc gia có gắn kết trực tiếp. Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá toàn cầu cho thấy tiến độ triển khai hiện còn chậm, đặc biệt là thiếu hụt các khoản chi phí cụ thể cho từng hành động (chỉ có 19% kế hoạch định lượng rõ chi phí).

Để hỗ trợ các quốc gia tăng tốc, FAO đã triển khai nhiều sáng kiến trọng điểm. Thông qua Sáng kiến Hỗ trợ Agri-NBSAPs, tổ chức này đang hỗ trợ 13 quốc gia với nguồn vốn huy động khoảng 13,7 triệu USD. Về mặt tài chính, FAO đã giúp 91 quốc gia tiếp cận hơn 645 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và 4,34 tỷ USD vốn đối ứng.

COP17 cũng chứng kiến sự ra mắt của hai trung tâm hành động do hạng Armenia khởi xướng với sự hỗ trợ của FAO. Đó là Trung tâm Công nghệ Yerevan về theo dõi đa dạng sinh học và Trung tâm Hành động Yerevan toàn cầu về các biện pháp bảo tồn theo khu vực hiệu quả khác (OECM). Bên cạnh đó, FAO đã giới thiệu nhiều công cụ thiết thực như Công cụ định hướng chính sách nông nghiệp - thực phẩm, đa dạng sinh học và khí hậu, Cẩm nang Nguồn lực cho Mục tiêu 10, cùng Hướng dẫn Quy hoạch sử dụng đất tích hợp (ILUP) mới nhằm giúp các chính phủ tối ưu hóa quản lý tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái và đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2030.