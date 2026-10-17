FAO cảnh báo rủi ro gia tăng đối với an ninh lương thực toàn cầu

Theo ông Torero, chi phí năng lượng và phân bón tăng cao sẽ gây sức ép lên hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, thời tiết bất lợi có thể làm giảm năng suất cây trồng tại các khu vực chịu ảnh hưởng, khiến những quốc gia khác khó bù đắp lượng lương thực thiếu hụt.

Căng thẳng tại Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Tình trạng này góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng tại nhiều quốc gia.

Trong khi đó, El Niño là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương tăng cao bất thường, làm thay đổi mô hình gió và lượng mưa trên toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến mùa vụ tại nhiều quốc gia sản xuất nông nghiệp.

Sự kết hợp giữa chi phí đầu vào tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và thời tiết bất lợi có thể tạo thêm sức ép đối với nguồn cung lương thực và giá cả trên thị trường thế giới.