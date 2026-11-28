Theo báo cáo mới nhất của Mạng lưới Toàn cầu chống Khủng hoảng Lương thực, số điểm nóng về mất an ninh lương thực đã tăng lên 16, so với 13 điểm trong báo cáo hồi tháng 6. El Niño là nguyên nhân chính dẫn đến 3 trong số 4 điểm nóng mới, gồm Nam Phi, Hành lang Khô hạn Trung Mỹ và vùng Đông Bắc Uganda.

FAO dự báo, từ nay đến tháng 3/2027, khoảng 3 triệu người tại Zimbabwe, 2,6 triệu người tại Malawi và 1,8 triệu người tại Mozambique sẽ đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính nghiêm trọng.

Theo FAO, El Niño gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như thiếu mưa, hạn hán, thiếu nước sản xuất nông nghiệp và lũ lụt, đe dọa sinh kế cũng như nguồn cung lương thực.

Trước tình hình này, FAO và Chương trình Lương thực thế giới đang triển khai kế hoạch ứng phó sớm, nhằm bảo vệ 9 triệu người tại 22 quốc gia, đồng thời kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp tại 16 điểm nóng.