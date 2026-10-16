FAO cảnh báo an ninh lương thực toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro hơn

Nông dân thu hoạch lúa tại tỉnh Gaza, Mozambique. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo dữ liệu của FAO, việc hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz bị gián đoạn có thể làm gia tăng rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp vốn đang chịu tác động của hiện tượng thời tiết El Nino, do giá hàng hóa tăng cao và nguồn cung bị thu hẹp. El Nino là hiện tượng thời tiết làm ấm nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, gây ra những thay đổi về gió, áp suất và lượng mưa trên toàn cầu, nguy cơ ảnh hưởng đến mùa vụ ở những nước sản xuất nông nghiệp.

Ông Torero cho rằng chi phí năng lượng và phân bón tăng cao có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong khi điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm giảm sâu hơn nữa năng suất ở các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời hạn chế khả năng bù đắp tổn thất của các quốc gia khác. Trong bối cảnh đó, ông Torero nhấn mạnh cần phải theo dõi chặt chẽ tình hình để dự báo sản lượng cây trồng thực tế, cũng như tình hình thị trường phân bón và năng lượng, dòng chảy thương mại, chi phí vận tải biển, nhu cầu nhiên liệu sinh học và biến động lạm phát lương thực.

Hồi cuối tháng 2, Mỹ và Israel đã bắt đầu không kích các mục tiêu tại Iran và Tehran cũng thực hiện các hành động đáp trả. Xung đột leo thang đã gần như làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch đối với dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Hệ quả là giá nhiên liệu đã gia tăng ở hầu hết các quốc gia.