Fansipan thu hút đông đảo du khách chinh phục bằng đường bộ

Các đoàn khách du lịch chinh phục đỉnh Fansipan nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Với độ cao 3.143 m so với mực nước biển, Fansipan được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”, là điểm đến hấp dẫn của những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên và thử thách bản thân. Hành trình chinh phục đỉnh núi bằng đường bộ mang đến cơ hội trải nghiệm cảnh quan hùng vĩ, khám phá hệ sinh thái rừng đặc trưng và những giá trị đa dạng sinh học phong phú của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Đoàn khách du lịch Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành chinh phục đỉnh Fansipan bằng đường bộ.

Từ năm 2021 đến nay, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã tổ chức thành công 12 hành trình chinh phục Fansipan, mỗi lần đều thu hút đông đảo thành viên tham gia. Riêng đoàn trong hành trình lần này có hơn 200 người.

Sức hút của Fansipan cũng được thể hiện qua lượng khách tham quan, du lịch. Theo thống kê từ ngày 16/12/2025 đến ngày 26/10/2026, ba điểm du lịch thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên gồm Suối Vàng - Thác Tình Yêu, tuyến leo núi chinh phục đỉnh Fansipan và điểm rừng già đón tổng cộng 37.835 lượt khách. Trong đó, khách Việt Nam đạt 19.710 lượt, chiếm 52,09%; khách quốc tế đạt 18.125 lượt, chiếm 47,91%.

Riêng hoạt động leo núi chinh phục đỉnh Fansipan đón 6.108 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 4.476 lượt, chiếm 73,28%. Những con số này cho thấy sức hút của cung đường chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”, đặc biệt với du khách quốc tế yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.