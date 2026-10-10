Fanpage lớn nhất của T.O.P ngừng hoạt động sau 20 năm, nguyên nhân không phải vì Nana

Theo MyDaily, cộng đồng người hâm mộ lâu năm của T.O.P, cựu thành viên BIGBANG đang xôn xao trước thông tin fansite CHOIDOT (Choi Seung Hyun Dotcom) chính thức tuyên bố ngừng hoạt động sau 20 năm.

Được biết, CHOIDOT là một trong những fansite tiêu biểu và hoạt động lâu đời nhất của T.O.P, bắt đầu từ ngày 24/8/2006, thời điểm nam ca sĩ mới ra mắt cùng BIGBANG.

Trong thông báo chính thức, phía CHOIDOT cho biết quyết định khép lại hành trình kéo dài hai thập kỷ xuất phát từ sự thất vọng đối với cách làm việc của T.O.P và công ty quản lý TOPSPOT PICTURES.

Fansite nêu rõ: "Chúng tôi nhận thấy không thể tiếp tục làm ngơ trước việc T.O.P và công ty quản lý né tránh thực tế, trốn tránh trách nhiệm và xem sự tận tâm của người hâm mộ là điều hiển nhiên".

Không dừng lại ở đó, CHOIDOT còn đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về cách nam ca sĩ và ê-kíp đối xử với cộng đồng fan.

"Việc sản xuất và phát hành album là công việc của nghệ sĩ, còn chờ đợi, thưởng thức và lựa chọn ủng hộ là quyền của người hâm mộ. Album không phải món quà ban phát hay đặc ân mà nghệ sĩ dành cho fan", đại diện fansite bày tỏ.

Phía CHOIDOT cũng mong T.O.P từ bỏ suy nghĩ rằng người hâm mộ sẽ luôn làm theo mọi mong muốn của mình, đồng thời không nên chỉ lắng nghe những người nói điều anh muốn nghe.

Đáng chú ý, fansite còn cáo buộc TOPSPOT PICTURES thiếu sự giao tiếp và phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động tự nguyện của người hâm mộ.

Theo CHOIDOT, ngay cả khi T.O.P phát hành album solo Multi-Perspective được nam ca sĩ giới thiệu là sản phẩm dành cho fan, những sân khấu biểu diễn và hoạt động giao lưu mà người hâm mộ mong đợi vẫn không xuất hiện.

Fansite cho biết công ty quản lý tiếp nhận các hoạt động hỗ trợ từ fan nhưng lại không vận hành kênh liên hệ chính thức, cộng đồng trực tuyến hay địa chỉ email để tiếp nhận thắc mắc.

Vì vậy, những công việc đáng lẽ thuộc trách nhiệm của công ty, bao gồm giải đáp thắc mắc từ người hâm mộ quốc tế, lại do các fansite tự nguyện đảm nhận. CHOIDOT đồng thời công khai những email trao đổi với phía liên quan để làm rõ phản ánh.

Bên cạnh đó, fansite cũng tiết lộ nguyên nhân hủy bỏ triển lãm dành cho người hâm mộ gần đây.

Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện dự kiến đón khoảng 300 người tham gia với ngân sách khoảng 9 triệu won. Tuy nhiên, do số lượng đăng ký thấp, khoản tiền mà ban tổ chức phải tự chi trả ngày càng lớn khiến triển lãm buộc phải hủy bỏ.

Đáng nói, sự việc diễn ra gần thời điểm T.O.P công khai hẹn hò nữ diễn viên Nana, làm xuất hiện những suy đoán rằng người hâm mộ quay lưng với nam ca sĩ vì chuyện tình cảm. Trước những ý kiến này, CHOIDOT lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Nhiều người hâm mộ đã biết chuyện hẹn hò trước khi có thông báo chính thức, nhưng chúng tôi giữ im lặng vì tôn trọng đời tư của nghệ sĩ. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận việc sự thất vọng và quyết định hủy triển lãm bị bóp méo thành câu chuyện fan tức giận vì thần tượng yêu đương", fansite khẳng định.

Theo CHOIDOT, sau khi thông báo tình hình triển lãm với công ty quản lý, thay vì cùng tìm cách giải quyết, phía công ty lại tập trung chỉ trích việc thông báo hủy sự kiện có đề cập đến tỷ lệ đặt vé. Thái độ này khiến fansite càng thêm thất vọng.

Khép lại thông báo, CHOIDOT nhấn mạnh tình yêu và sự tận tâm của người hâm mộ không phải công cụ để nghệ sĩ hay công ty quản lý chỉ sử dụng khi cần thiết.

"Chúng tôi sẽ không tiếp tục im lặng, chịu đựng những tổn thương một chiều chỉ để gìn giữ hành trình 20 năm qua", phía fansite tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 2/10, T.O.P chính thức xác nhận chuyện hẹn hò Nana. Cả hai quen biết thông qua quá trình thực hiện MV và phát triển mối quan hệ tình cảm từ tháng 6 năm nay.