Fandom Sữa Đậu Con mừng sinh nhật 1 tuổi, Anh Trai buitruonglinh cũng góp vui

Ngày 6/11, cộng đồng Sữa Đậu Con chính thức đánh dấu một năm đồng hành cùng hai Anh Trai Mason Nguyễn và CONGB. Nhìn lại hành trình đã qua, nhiều người hâm mộ không giấu được sự xúc động khi chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh những lời chúc mừng, các bài đăng còn gửi gắm mong muốn cả hai sẽ tiếp tục gắn bó, ủng hộ nhau trên chặng đường sự nghiệp phía trước.

Đặc biệt, không chỉ có người hâm mộ hưởng ứng ngày kỷ niệm này, Anh Trai buitruonglinh cũng đăng lời chúc mừng sinh nhật dành cho Sữa Đậu Con trên nền tảng mạng xã hội Threads. Động thái bất ngờ của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến ngày sinh nhật đầu tiên của cộng đồng Sữa Đậu Con càng thêm đặc biệt.

Cộng đồng Sữa Đậu Con ăn mừng sinh nhật 1 tuổi. Nguồn: @mayybe_eli, @_30.th8

buitruonglinh gửi lời chúc tới cộng đồng Sữa Đậu Con.

Đôi bạn đồng niên Mason Nguyễn và CONGB bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý từ Anh Trai “Say Hi” 2025. Kể từ đó, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện ủng hộ và hỗ trợ nhau trong các hoạt động cá nhân. Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong năm qua phải kể đến loạt sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp của cả hai gồm Nhớ Em 8 Lần (CONGB ft Mason Nguyễn & TEZ), Vi Vu (Mason Nguyễn ft CONGB & WOKEUP) và imissu2 (Mason Nguyễn ft buitruonglinh & CONGB). Đồng thời, cả hai cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng hợp tác.

Bên cạnh những lần kết hợp, Mason Nguyễn còn thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho người bạn thân trong hành trình Tinh Hà “Say Hi” vừa qua. Nam ca sĩ không chỉ hỗ trợ CONGB trong quá trình thực hiện ca khúc Perfume mà còn bình chọn cho bạn trong cuộc đua giải thưởng Best 5.

Mason Nguyễn ủng hộ vote cho người bạn thân của mình.

Chính sự quan tâm và những hành động ủng hộ nhau trong các hoạt động đã trở thành một trong những điều khiến người hâm mộ yêu mến Mason Nguyễn và CONGB. Với cộng đồng Sữa Đậu Con, hành trình một năm qua không chỉ ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ mà còn là dịp chứng kiến và lan tỏa tình bạn đẹp giữa hai nghệ sĩ.