Fan xuýt xoa trước khoảnh khắc IU xuất hiện trong diện mạo mới

IU một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn cùng diện mạo trong trẻo, nữ tính. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bước ra từ phía sau cánh cửa trong tạo hình lãng mạn nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cụ thể, mới đây, IU đăng tải một đoạn video lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: “Bạn có nhớ khoảnh khắc tình yêu bắt đầu không?”.

IU khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn.

Trong video, IU mở cánh cửa đang đóng và bước ra trước ống kính. Ngay khi cánh cửa mở ra, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc ngắn cùng chiếc váy trắng tay lỡ. Cách tạo hình mang hơi hướng cổ điển giúp IU toát lên vẻ đẹp trong trẻo và lãng mạn.

Nữ ca sĩ khẽ mỉm cười, đưa tóc ra sau tai và thể hiện thần thái thanh lịch. Có thời điểm, IU dường như không nhịn được cười vì tình huống quay phim cũng như luồng gió thổi trực diện từ phía trước. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại biểu cảm, hướng ánh mắt về phía máy quay và tiếp tục khoe vẻ ngoài như nữ thần.

Đặc biệt, tạo hình của IU được xây dựng đúng với tinh thần câu hát “Bạn có nhớ khoảnh khắc tình yêu bắt đầu không?”, mang đến bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn và khơi gợi cảm giác rung động cho người xem.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận đầy phấn khích trước diện mạo mới của nữ ca sĩ. Nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi của IU và dành lời khen cho mái tóc ngắn.

“Wow... đẹp lên hẳn luôn”, “Cảm giác như tình yêu vừa bắt đầu lại từ đầu”, “IU tóc ngắn đẹp quá”, “Visual này chắc chắn không thể quên”, “Đẹp đến mức khiến tôi phát mệt”, “Có lẽ chính là bây giờ”... là những phản ứng nổi bật từ người hâm mộ.

Đông đảo người hâm mộ để lại những bình luận đầy phấn khích trước diện mạo mới của nữ ca sĩ IU.

Bên cạnh nhan sắc, sự kết hợp giữa mái tóc ngắn, váy trắng và không khí lãng mạn trong video cũng khiến nhiều khán giả thích thú, cho rằng IU một lần nữa mang đến một hình ảnh mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng. Mới đây, IU cũng phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới mang tên From This Star.