Fan TP.HCM bật khóc trong ngày Messi chia tay

Sáng 7/10, người hâm mộ Lionel Messi tập trung tại Sapa Coffee 24h, số 136 Nguyễn Oanh (TP.HCM) để cùng theo dõi trận đấu chia tay của siêu sao người Argentina trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Với nhiều người yêu bóng đá, Messi không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là biểu tượng của hành trình bền bỉ theo đuổi đỉnh cao. Chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, hai danh hiệu Copa America vào các năm 2021 và 2024 là những cột mốc nổi bật trong sự nghiệp quốc tế của anh.

Số 10 xuất hiện trên áo đấu, cờ và những vật dụng của người hâm mộ. Có người đã theo Messi từ những năm đầu sự nghiệp, cũng có người lớn lên cùng những trận đấu của Argentina. Những kỷ niệm ấy khiến trận đấu sáng 7/10 mang một ý nghĩa khác hẳn những lần xem bóng đá trước đây.

Một tình huống nguy hiểm có thể khiến cả quán bật dậy, rồi nhanh chóng trở lại im lặng khi cơ hội qua đi. Người hâm mộ liên tục trải qua những khoảnh khắc hồi hộp như vậy. Trận đấu càng kéo dài, cảm giác muốn níu giữ từng phút Messi còn trên sân càng rõ rệt.

Anh Nguyễn Đức Thạch (28 tuổi), một người hâm mộ Messi, cho biết anh đã theo dõi siêu sao Argentina từ năm 2009. Trước trận đấu cuối cùng của số 10 trong màu áo đội tuyển, anh gần như không thể ngủ vì hồi hộp. “Tôi theo dõi Messi từ năm 2009, đến nay đã hơn 15 năm. Tối qua, tôi hồi hộp đến mức gần như không ngủ được, cứ nghĩ đến việc hôm nay sẽ xem trận đấu cuối của anh trong màu áo Argentina là cảm xúc rất khó tả. Tôi chỉ mong được nhìn Messi thi đấu trọn vẹn và tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng của anh với đội tuyển”, anh Thạch chia sẻ.

Phút 48, Nicolas Otamendi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina. Tiếng reo hò lập tức vang lên. Những người đang ngồi bật dậy, đập tay, ôm nhau ăn mừng. Sau 45 phút chờ đợi, bàn đầu tiên như tháo tung sự căng thẳng đã dồn nén từ đầu trận.

Đến phút 61, Nico Paz ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Một lần nữa, những cánh tay giơ cao, tiếng hò reo và tiếng vỗ tay phủ kín không gian. Người hâm mộ bắt đầu tin rằng Argentina sẽ có một chiến thắng đẹp trong ngày chia tay số 10.

Argentina càng tiến gần chiến thắng, cảm xúc của người hâm mộ càng trở nên phức tạp. Họ vui vì đội tuyển có một trận đấu thuận lợi, nhưng đồng thời ý thức rằng thời gian Messi còn khoác áo Argentina cũng đang đếm ngược.

Phút 71, Messi thực hiện cú đá phạt thành công, nâng tỷ số lên 3-0. Khoảnh khắc bóng đi vào lưới khiến người hâm mộ tại TP.HCM đồng loạt bật dậy. Có người hét lớn, có người ôm chầm lấy bạn bè, có người đưa tay lên đầu vì không tin mình vừa chứng kiến bàn thắng của Messi trong trận đấu cuối cùng cho Argentina.

Giữa những tiếng hò reo, một số cổ động viên không giấu được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, sự tự hào và cả tiếc nuối. Messi vừa ghi bàn, Argentina đang dẫn 3-0, nhưng tất cả cũng hiểu rằng thời gian của số 10 trong màu áo đội tuyển đang dần đi đến hồi kết.

Sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí tại điểm xem dần lắng xuống. Những người hâm mộ vẫn ngồi lại, trò chuyện và nhìn nhau với nhiều cảm xúc. Có niềm vui của một chiến thắng, có sự tự hào về hành trình của Argentina, nhưng cũng có khoảng trống khi biết sẽ không còn nhiều cơ hội được nhìn thấy Messi thi đấu cho đội tuyển.

Trận đấu cuối cùng trong màu áo Argentina khép lại một chương đặc biệt trong sự nghiệp của Messi. Từ những ngày đầu khoác áo đội tuyển, những thất bại đau đớn cho đến chức vô địch World Cup 2022, số 10 đã để lại dấu ấn sâu đậm với bóng đá Argentina và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.