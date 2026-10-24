Fan Thái Lan, Trung Quốc chi 40-50 triệu đồng xem concert BigBang

BigBang tổ chức 2 đêm concert thuộc BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ. Đây là điểm dừng trong chuyến lưu diễn thế giới của nhóm sau các chặng tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Bên cạnh fan Việt, nhiều khán giả quốc tế cũng bay sang Việt Nam để theo dõi đêm nhạc.

Win (Thái Lan, ngoài cùng bên trái) đã hâm mộ BigBang suốt 10 năm và từng tham dự nhiều concert của nhóm. Dù vậy, anh cùng 3 người bạn vẫn háo hức khi đến Việt Nam xem biểu diễn. Win cho biết không khí náo nhiệt và ẩm thực đa dạng là những trải nghiệm đáng nhớ. Sau concert, 4 người dự định tiếp tục khám phá Mộc Châu trước khi trở về Thái Lan. Tổng chi phí chuyến đi dự kiến khoảng 40 triệu đồng mỗi người, bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống và các khoản chi khác.

Đôi bạn thân Yi Xuan (bên trái) và Chen Xi (24 tuổi, Trung Quốc) là người hâm mộ BigBang suốt 8 năm. Cả hai cùng yêu thích G-Dragon và đây là lần thứ 2 họ đến xem concert của nhóm. Ngay khi có thông tin về concert tại Việt Nam, hai chàng trai lập tức đặt vé máy bay, khách sạn và thuê dịch vụ săn vé, quyết tâm không bỏ lỡ dịp gặp thần tượng lần này. Nhờ đặt phòng từ sớm, cả hai tìm được chỗ lưu trú gần sân vận động Mỹ Đình với mức giá hợp lý. Sau concert, Yi Xuan và Chen Xi dự định dành thêm 2 ngày khám phá Cát Bà, trước khi quay lại Hà Nội để bay về Quảng Châu. Cả hai cho biết rất bất ngờ trước sự đầu tư của nhiều khán giả cho trang phục, từ cách phối đồ đến những bộ cánh được chuẩn bị cầu kỳ để xuất hiện tại concert.

Bella (Campuchia, thứ 2 từ trái qua) cùng 3 người bạn đến Hà Nội trong chuyến đi 3 ngày kết hợp xem concert BigBang và khám phá thành phố. Để thuận tiện di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện, cả nhóm đã đặt khách sạn gần sân vận động Mỹ Đình từ gần 2 tháng trước, với giá 2,2 triệu đồng mỗi đêm. Lưu trú gần sân vận động giúp cả nhóm tiết kiệm thời gian đi lại, chủ động sắp xếp lịch trình và thuận tiện trở về khách sạn sau concert. Trong thời gian ở Hà Nội, nhóm cũng kịp thưởng thức những món quen thuộc của ẩm thực địa phương như phở bò và cà phê trứng.

Aisyah (Singapore, ngoài cùng bên phải) cùng 2 người bạn từ Singapore đến Hà Nội để xem concert BigBang. Đây là lần thứ 3 cô đến Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên có dịp khám phá thủ đô. Aisyah kể nhóm nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người Việt Nam khi gặp vấn đề về vé. Trong những trải nghiệm tại đây, cô cũng dành tình cảm cho ẩm thực địa phương, đặc biệt yêu thích món bún chả. Sau concert, nhóm dự định nán lại Hà Nội thêm một ngày để dạo quanh khu phố cổ, trước khi lên chuyến bay về Singapore vào sáng sớm thứ Hai (26/10).

Đoàn khách gồm 70 người đến từ Mông Cổ đã đặt tour du lịch Việt Nam để kết hợp xem concert BigBang tại Hà Nội. Chia sẻ với Tri thức - Znews, đại diện công ty cho biết ngay khi có thông tin về concert, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức tour, xây dựng lịch trình và mở bán cho khách. Chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm, trong đó có một đêm dành cho concert. Các điểm đến, phương tiện di chuyển và thời gian trong lịch trình được công ty sắp xếp nhằm tạo thuận tiện cho cả đoàn. Bên cạnh sự kiện âm nhạc, du khách có cơ hội thưởng thức đặc sản Việt Nam và khám phá các địa điểm tại Hà Nội.

Seo-yeon (30 tuổi, Hàn Quốc), đến Hà Nội cùng một người bạn từ hôm thứ năm để xem concert BigBang. Cả hai chọn khách sạn trong khu phố cổ, thuận tiện kết hợp tham quan và trải nghiệm ẩm thực địa phương trong chuyến đi. Seo-yeon cho biết thời tiết oi nóng hơn Hàn Quốc khiến cả hai khá mệt trong những ngày đầu. Đến hôm nay, sức khỏe đã ổn định hơn, họ cũng kịp thưởng thức món bún đậu mắm tôm. Sau concert, cả hai sẽ bay về Hàn Quốc vào ngày mai, nhưng dự định trở lại Việt Nam trong dịp tới để khám phá thêm những địa điểm chưa kịp ghé thăm.

Bà Liu Xing (62 tuổi, Trung Quốc) đã có 20 năm theo dõi và hâm mộ BigBang. Bà từng đến nhiều concert của nhóm tại các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản. Lần này, bà bay từ Thành Đô, Trung Quốc, sang Việt Nam cùng con gái để tham dự sự kiện. Hai mẹ con dự định ở Việt Nam 4 ngày, dành thời gian xem concert, thưởng thức ẩm thực, thử các món nước như phở, bún và tham quan một số địa điểm tại Hà Nội trước khi trở về. Theo dự tính của bà Liu Xing, tổng chi phí cho chuyến đi của hai mẹ con, bao gồm vé concert, khách sạn và ăn uống, vào khoảng 50 triệu đồng.