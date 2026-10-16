Fan Thái Lan hụt hẫng khi Brunei dự King's Cup

FAT ban đầu muốn tìm một đội có thứ hạng cao hơn Thái Lan, nhưng thời gian gấp khiến kế hoạch không thành.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hôm 16/10 xác nhận Brunei nhận lời tham dự King's Cup lần thứ 52 tại Sisaket, thay Bahrain rút lui vào phút chót. Brunei hiện đứng hạng 196 FIFA, thấp hơn rất xa ba đội còn lại gồm Oman hạng 81, Thái Lan và Tajikistan hạng 100.

Thông báo nhanh chóng gây tranh luận trong cộng đồng bóng đá Thái Lan. Điểm khiến người hâm mộ hụt hẫng nằm ở chỗ kế hoạch ban đầu của King's Cup khá hấp dẫn: Oman, Bahrain và Tajikistan đều được xem là những đối thủ phù hợp để Thái Lan kiểm tra năng lực trước Asian Cup 2027.

Bahrain trước khi rút lui đứng hạng 97 thế giới và có trình độ tương đối gần Thái Lan. FAT thậm chí từng nhấn mạnh việc mời Oman, Bahrain và Tajikistan nhằm tạo ra những bài kiểm tra mang màu sắc Tây Á và Trung Á trước giải châu lục.

Sự xuất hiện của Brunei khiến mục tiêu ấy bị ảnh hưởng. Đội tuyển này đứng gần cuối bảng xếp hạng FIFA và hiện chỉ trên một số đội tuyển rất yếu như Pakistan, Cayman Islands hay Tonga.

Với bóng đá Thái Lan, Brunei cũng không phải đối thủ tạo cảm giác mới mẻ. Hai đội nhiều lần gặp nhau ở các giải khu vực, trong khi khoảng cách trình độ thường rất lớn. Đội U19 Thái Lan mới thắng Brunei 9-0 tại giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 6. Trong lịch sử đội tuyển quốc gia, Thái Lan từng thắng Brunei 10-0 năm 1971, một trong những chiến thắng đậm nhất của họ.

Chính khoảng cách ấy khiến câu hỏi được đặt ra nhiều hơn về giá trị chuyên môn của King's Cup năm nay. Trước khi Bahrain rút, truyền thông Thái Lan cho biết FAT ưu tiên tìm một đội có thứ hạng cao hơn Thái Lan để thay thế. Tuy nhiên, thời gian chỉ còn chưa đầy một tháng khiến phương án này không thành, buộc FAT chuyển sang các đội có lịch trống trong FIFA Days.

Tuyển Thái Lan đang tích cực chạy đà cho Asian Cup 2027.

Ở góc độ tổ chức, việc Brunei nhận lời giúp King's Cup vẫn giữ đủ bốn đội và không phải thay đổi thể thức. Nhưng về chuyên môn, sự khác biệt giữa Bahrain và Brunei quá rõ.

King's Cup vốn được Thái Lan sử dụng như một trong những đợt thử nghiệm quan trọng cuối năm trước Asian Cup 2027. HLV Anthony Hudson cần những trận đấu có cường độ cao để đánh giá đội hình, đặc biệt sau khi Thái Lan vừa trải qua FIFA ASEAN Cup 2026.

Nếu gặp Oman hoặc Tajikistan, Thái Lan vẫn có bài kiểm tra đủ nặng. Nhưng nếu lá thăm đưa chủ nhà gặp Brunei ngay bán kết, giá trị của một trong hai trận FIFA Days sẽ giảm đáng kể.

FAT sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia cặp ngày 19/10 tại Sisaket. Khi ấy, điều CĐV Thái Lan quan tâm không chỉ là đối thủ của “Voi chiến”, mà còn là khả năng tránh một trận đấu quá chênh lệch ngay từ vòng đầu.

King's Cup vẫn còn Oman và Tajikistan để đảm bảo chất lượng nhất định. Tuy nhiên, từ một giải đấu ban đầu quy tụ bốn đội có trình độ tương đối sát nhau, việc Bahrain rút và Brunei thế chỗ khiến kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan giảm đi rõ rệt chỉ vài tuần trước ngày khai mạc.