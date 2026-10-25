Fan quốc tế trầm trồ trước sự cuồng nhiệt của khán giả Việt tại concert BIGBANG

Đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những video ghi lại màn trình diễn của G-Dragon, Taeyang và Daesung, nhiều khoảnh khắc khán giả đồng thanh hát theo thần tượng cũng được chia sẻ rộng rãi trên Threads và X.

Đáng chú ý, không ít bài đăng bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Indonesia dành lời khen cho cộng đồng VIP Việt Nam - tên gọi của người hâm mộ BIGBANG.

Fan quốc tế ấn tượng với màn fanchant “Haru Haru”

Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều là màn trình diễn Haru Haru. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, đông đảo khán giả tại Mỹ Đình đồng thanh hát và thực hiện fanchant, tạo nên màn hưởng ứng sôi động dành cho ba thành viên.

Màn fanchant cuồng nhiệt của khán giả Việt tại concert BIGBANG tối 24/10 được người hâm mộ quốc tế chia sẻ trên mạng xã hội.

Một người hâm mộ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ video và nhận xét khán giả tại concert Hà Nội cổ vũ rất lớn, đồng đều khi BIGBANG trình diễn ca khúc này. Người đăng cũng bày tỏ ấn tượng trước phản ứng của các thành viên trên sân khấu. Bài đăng thu hút khoảng 24.000 lượt xem và 1.800 lượt thích tại thời điểm được ghi nhận.

Bên dưới các video, nhiều bình luận bằng tiếng Trung dành lời khen cho V.I.P Việt Nam, cho rằng khán giả gần như hát theo trọn vẹn ca khúc. Một số người hâm mộ quốc tế chia sẻ cảm giác nổi da gà khi nghe tiếng hát của BIGBANG hòa cùng hàng chục nghìn khán giả.

Ra mắt năm 2008, Haru Haru là một trong những ca khúc tiêu biểu của BIGBANG, gắn với giai đoạn nhóm xây dựng vị thế trong làng nhạc Hàn Quốc. Sau nhiều năm, bài hát vẫn được đông đảo người hâm mộ thuộc lời.

Nếu Haru Haru đem đến khoảnh khắc giàu cảm xúc, Fantastic Baby lại cho thấy nguồn năng lượng của khán giả Việt trong những tiết mục sôi động.

45.000 khán giả hòa giọng trong concert của BIGBANG ở Hà Nội tối 24/10 tại sân vận động Mỹ Đình.

Khi ca khúc vang lên, khán đài Mỹ Đình đồng loạt hò reo, hát theo và hòa nhịp với phần trình diễn. Những đoạn hô cổ vũ ở cao trào tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, khiến nhiều video về đêm nhạc được chia sẻ lại trên các nền tảng quốc tế.

Sự hưởng ứng của khán giả cũng được nhắc đến qua các tiết mục khác như Bang Bang Bang, Lies và Blue. Loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi BIGBANG tiếp tục tạo được sự kết nối giữa sân khấu và khán đài, dù nhiều bài hát đã ra mắt từ hơn một thập kỷ trước.

Khán giả Việt được khen không chỉ vì sự cuồng nhiệt

Một số người hâm mộ quốc tế còn chú ý đến cách khán giả phản ứng trong những thời điểm các thành viên tiến gần khu vực khán đài. Theo một bài đăng được báo chí ghi nhận, fan Nhật Bản bày tỏ sự ấn tượng khi khán giả tiến sát hàng rào lúc nghệ sĩ đến gần, sau đó trở lại vị trí của mình.

Bên cạnh đó, những video ghi lại biển lightstick hình vương miện phủ kín sân vận động cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Với cộng đồng VIP, chiếc lightstick này là hình ảnh quen thuộc, gắn liền với BIGBANG và các buổi biểu diễn của nhóm.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG trình diễn ở Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn quốc tế.

Trong đêm diễn, G-Dragon, Taeyang và Daesung nhiều lần giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Daesung dành lời khen cho người hâm mộ, khẳng định họ là những người tuyệt vời nhất thế giới và bày tỏ tin tưởng đây sẽ là đêm đáng nhớ trong cuộc đời anh.

Sau chương trình, hình ảnh cả 3 thành viên quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả ở cuối ca khúc Still Life tiếp tục được chia sẻ rộng rãi. Những khoảnh khắc này cho thấy sự tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ là một trong những điểm đáng chú ý của đêm diễn.

Concert tại Hà Nội nằm trong chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS), nhân dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt. Hai đêm biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình diễn ra vào ngày 24 và 25/10, thu hút người hâm mộ từ nhiều địa phương của Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ.