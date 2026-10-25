Fan quốc tế 'nổi da gà' vì dàn đồng ca tại concert BigBang ở Hà Nội

Màn hát đồng thanh của fan Việt gây chú ý sau concert BigBang Không chỉ màn hát vang Haru Haru, khoảnh khắc nhân viên an ninh nhún nhảy khi tiễn fan ra về sau concert BigBang ngày 24/10 cũng được người hâm mộ quốc tế chú ý. Những video từ Mỹ Đình cho thấy bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày nhóm nhạc trở lại Việt Nam.

Đoạn clip hàng chục nghìn khán giả Việt Nam đồng thanh hát Haru Haru cùng BigBang tại sân vận động Mỹ Đình tối 24/10 đang được người hâm mộ quốc tế chia sẻ trên mạng xã hội X.

Bên cạnh giọng hát hòa quyện với các thành viên, sự cuồng nhiệt của VIP (tên cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BigBang) Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ, dù chỉ theo dõi đêm diễn qua màn hình.

Một tài khoản đăng clip kèm dòng chữ: "Haru Haru in Vietnam! The best fanchant by VIPs ever" (tạm dịch: Bài hát Haru Haru tại Việt Nam. Màn fanchant hay nhất của VIP từ trước đến nay). Người này cho biết nổi da gà khi nghe tiếng hát của BigBang hòa cùng giọng hát của người hâm mộ.

Một bình luận khác thể hiện sự kinh ngạc: “Độ lớn của tiếng hát này là sao? Thật không thể tin nổi".

Với nhiều fan quốc tế, điều gây trầm trồ không chỉ là âm lượng mà còn ở việc đám đông bắt nhịp đồng đều, hát theo những ca khúc đã gắn bó với BigBang và người hâm mộ suốt nhiều năm.

Sự cuồng nhiệt không chỉ thể hiện trong sân vận động. Đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên an ninh đứng thành hàng tiễn khán giả ra về sau concert, đồng thời nhún nhảy và hát theo nhạc, cũng khiến người xem thích thú.

“Ngay cả nhân viên an ninh cũng nhảy theo, thật điên rồ", một người dùng X bình luận.

Đông đảo fan quốc tế, trong nước tham gia concert BigBang ngày 24/10. Ảnh: Viết Huy, Ánh Hoàng.

Chuyến lưu diễn tại Hà Nội ngày 24-25/10 đánh dấu lần thứ hai BigBang biểu diễn tại Việt Nam, sau lần xuất hiện vào tháng 4/2012, cách đây 14 năm. Với nhiều người hâm mộ, hai đêm diễn tại Hà Nội là dịp chờ đợi từ lâu để gặp lại nhóm trên sân khấu trong nước. Không khí ấy được thể hiện qua những màn chuẩn bị công phu của VIP Việt.

Một trong những hình ảnh gây chú ý là chiếc lightstick bằng bóng bay cao gần 3 m do anh Vũ Tá Việt Hưng cùng nhóm bạn thực hiện trong hơn 5 tiếng. Nói với Tri Thức - Znews, anh cho biết vẫn muốn làm một sản phẩm để người hâm mộ check-in và cùng tạo không khí chào đón nhóm, dù không thể trực tiếp dự concert vì bận việc.

Nhiều fan cũng chuẩn bị kỹ trang phục, làm tóc và trang điểm trước giờ diễn. Các quán cà phê quanh sân vận động đông khách từ trưa; bên ngoài cổng, người hâm mộ diện đồ theo phong cách Y2K, grunge, phối khăn bandana, kính và phụ kiện gắn với hình ảnh nhóm.

Sức hút còn vượt khỏi Việt Nam khi fan từ Brunei, Trung Quốc, Malaysia và Campuchia đến Hà Nội xem biểu diễn. Theo ban tổ chức, vé cả hai đêm diễn đều đã bán hết, với khoảng 90.000 lượt khán giả dự kiến tham dự.