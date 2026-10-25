Fan quốc tế 'dậy sóng' với concert BIGBANG tại Việt Nam

Tối 24/10, BIGBANG tổ chức đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Sân vận động Mỹ Đình trở thành điểm hẹn của hàng chục nghìn người hâm mộ, cùng tạo nên bầu không khí sôi động trong màn trở lại của nhóm nhạc huyền thoại Kpop.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những màn trình diễn giàu năng lượng, BIGBANG còn chứng kiến sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt qua những màn fanchant xuyên suốt chương trình. Sau khi đêm diễn kết thúc, nhiều khán giả quốc tế đã chia sẻ cảm xúc trên nền tảng X (trước đây là Twitter), dành lời khen cho sự nhiệt tình của các VIP Việt Nam.

Trong đó, màn trình diễn Haru Haru trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều. Là bản hit gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ người hâm mộ, ca khúc tiếp tục khơi dậy những ký ức đặc biệt khi được hàng nghìn khán giả đồng thanh hát và cổ vũ cùng BIGBANG.

Một tài khoản trên X chia sẻ: "HARU HARU ở Việt Nam. Tiếng hô cổ vũ hay nhất của các VIPs từ trước đến nay! Tôi nổi da gà vì cách giọng hát của BIGBANG và VIPs hòa quyện với nhau".

Lời nhận xét cho thấy sức mạnh kết nối của âm nhạc BIGBANG, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị và tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho thần tượng. Với những ca khúc đã đồng hành cùng khán giả qua nhiều năm, việc hàng nghìn người cùng hòa giọng không chỉ tạo nên hiệu ứng âm thanh ấn tượng mà còn gợi nhắc về mối liên kết bền chặt giữa nhóm nhạc và cộng đồng người hâm mộ.

Bên cạnh Haru Haru, nhiều khoảnh khắc khác trong đêm diễn cũng được khán giả quốc tế chú ý. Một bài đăng trên X nhắc đến những màn pháo hoa, khoảnh khắc G-Dragon đập vỡ cây đàn guitar trong phần trình diễn TONIGHT và bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình. Một tài khoản khác bày tỏ sự bất ngờ trước năng lượng của khán giả Việt Nam: "Tôi nghĩ đây là đám đông ồn ào nhất từ trước đến nay OMG! Việt Nam không đùa khi nói về BIGBANG".

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ, cho thấy sức nóng của đêm diễn không chỉ nằm trên sân khấu mà còn đến từ sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Tiếng hát đồng thanh, những màn fanchant và sự hưởng ứng nhiệt tình đã góp phần tạo nên bầu không khí đặc trưng của một đêm nhạc BIGBANG.

Đối với nhiều VIP tại Việt Nam, đêm diễn còn mang ý nghĩa đặc biệt khi những ca khúc từng gắn liền với tuổi trẻ được vang lên trong không gian sân vận động quy mô lớn. Sau nhiều năm, các bản hit của nhóm vẫn có thể khơi dậy cảm xúc quen thuộc, kết nối những người hâm mộ thuộc nhiều thế hệ.

Sự hưởng ứng của khán giả Việt Nam cũng cho thấy sức sống lâu bền của BIGBANG tại thị trường Việt Nam. Không chỉ được nhớ đến qua những sản phẩm âm nhạc có sức ảnh hưởng, nhóm còn duy trì mối liên kết với người hâm mộ thông qua những ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều người.

Đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội khép lại, nhưng những khoảnh khắc trên sân khấu Mỹ Đình vẫn tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, màn fanchant của các VIP Việt Nam trở thành một điểm nhấn đáng nhớ, góp phần đưa bầu không khí cuồng nhiệt của đêm nhạc đến với cộng đồng fan quốc tế.