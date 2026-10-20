Fan nữ của SHINee 'hóng chờ' món quà của Onew

Vào lúc 18h ngày 20/10 (giờ Hàn Quốc), Onew sẽ phát hành Delusion trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến và bắt đầu các hoạt động quảng bá cho sự trở lại của mình. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh, sau khoảng bảy tháng kể từ khi ra mắt mini album thứ 5, TOUGH LOVE vào tháng 3/2026. Delusion truyền tải những cảm xúc nảy sinh từ sự khác biệt trong cách diễn giải, khi mỗi cá nhân có thể nhìn nhận cùng một trải nghiệm theo những cách hoàn toàn khác nhau.

Single album này gồm ba ca khúc chủ đề. Ca khúc chủ đề chính Delusion được hoàn thiện thông qua quá trình trao đổi trực tiếp giữa Onew và các nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế. Trong đó, Onew tham gia với vai trò vừa là người viết lời, vừa là người sáng tác. Bài hát kể về một người gán ý nghĩa cho những hành động nhỏ của đối phương, bước qua ranh giới giữa thực tại và trí tưởng tượng, để rồi cuối cùng đi đến sự khẳng định chắc chắn. Tác phẩm kết hợp nhịp điệu mạnh mẽ, sôi động của dòng nhạc UK garage trên nền giai điệu nhẹ nhàng.

Video âm nhạc, dự kiến ​​ra mắt cùng thời điểm, khắc họa hình ảnh Onew tận hưởng một ngày hoàn hảo tại phim trường trong bầu không khí vui tươi, để rồi cuối cùng phải đối mặt với sự thật thông qua những thước phim đã qua chỉnh sửa.

Album này còn bao gồm ca khúc Mind Games hợp tác cùng Yuju và Tic Tac Toe với sự góp mặt của Zico. Tic Tac Toe, ca khúc được phát hành trước, đã vươn thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs ngay trong ngày ra mắt, đồng thời đứng đầu các bảng xếp hạng kỹ thuật số (digital) và tải xuống (download) của Circle Chart trong tuần thứ 41, năm 2026. Bài hát này cũng giành chiến thắng trên một chương trình âm nhạc dù không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá nào trên sóng truyền hình.