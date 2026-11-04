Fan nữ chia sẻ trải nghiệm bị quấy rối, cảnh báo về sự an toàn trong cộng đồng fan
Bài đăng của một fan nữ người Thái Lan đang nhận được sự chú ý khi cô chia sẻ trải nghiệm bị một người quen trong cộng đồng fan có hành vi đụng chạm cơ thể không phù hợp.
Theo lời kể từ bạn fan nữ này, sự việc xảy ra ngày 18/10, trong chuyến đi đến Việt Nam xem concert. Người đàn ông được nhắc đến vốn là bạn quen biết hơn hai năm trong cùng cộng đồng fan, khiến cô tin tưởng và không đề phòng khi cả hai ở riêng trong phòng khách sạn. Tuy nhiên, cô cáo buộc người này có những hành vi thân mật ngoài ý muốn, dù cô đã từ chối và yêu cầu giữ khoảng cách.
Cô gái cũng cho biết sau bài đăng, mình nhận được tin nhắn từ nhiều phụ nữ khác chia sẻ trải nghiệm tương tự. Con số hơn 10 trường hợp được cô đề cập hiện chưa được xác minh độc lập. Dưới bài viết, nhiều thành viên bày tỏ sự đồng cảm và động viên cô.
Câu chuyện cũng đặt ra vấn đề về sự an toàn trong các mối quan hệ hình thành qua mạng. Việc cùng yêu mến một nghệ sĩ hay sinh hoạt trong một cộng đồng fan có thể tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng, nhưng không đồng nghĩa các thành viên đã thực sự hiểu rõ nhau. Vì vậy, mỗi người vẫn cần giữ ranh giới cá nhân và thận trọng khi gặp gỡ riêng, đặc biệt với những người quen qua mạng.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/fan-nu-chia-se-trai-nghiem-bi-quay-roi-canh-bao-ve-su-an-toan-trong-cong-dong-fan-post1891320.tpo